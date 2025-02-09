¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±¤¬¶áÂç¤ÎÀèÇÚ¡¦È«À¤¼þ¤«¤é¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¡¡
¢¡¹ÈÇòÀï¡¡¹ÈÁÈ¡½ÇòÁÈ¡Ê£¹Æü¡¦µ¹ÌîºÂ¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï£¹Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹ÈÇòÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ÈÁÈ¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿È«À¤¼þÅê¼ê¡££±²ó£±»à°ìÎÝ¡¢º´Æ£µ±¤È¤Î¶áÂçÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é£´µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î¸å¤Î£·µåÌÜ¡¢£±£µ£°¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶¯¿¶¤·¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¤Î¼ÇÀ¸ÀÊ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë£²¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È«¤Ï£±²ó¤òÂÇ¼Ô£µ¿Í¡¢£²°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡¢ºÇÂ®¤Ï£±£µ£±¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£±·³¤Ç¤ï¤º¤«£±»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤¬¡¢¥×¥í£¹Ç¯ÌÜ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³«Ëë£±·³¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£