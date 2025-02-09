¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¡Ö¾ÓÁü¸¢¿¯³²¡×¤ËÀ¼ÌÀ¡¡Åê¹Æ¼Ô¤òÆÃÄê¡õË¡Åª¼êÃÊ¤â¸¡Æ¤¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï9Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¤Î¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¤Ë²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿FRUITS ZIPPER
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÅö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÅö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡¡Öºòº£¡¢Ìµµö²Ä¤Î»£±Æ¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤¬SNS¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÂÐ½èÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌµÃÇ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨ÀÁµá¼êÂ³¤Åù¤ò¹Ô¤¤Åê¹Æ¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢Ë¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¼Ò¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡Ë
¢£Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢Ìµµö²Ä¤Î»£±Æ¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤¬SNS¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÂÐ½èÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÃÇ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨ÀÁµá¼êÂ³¤Åù¤ò¹Ô¤¤Åê¹Æ¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢Ë¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¤Ë²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿FRUITS ZIPPER
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÅö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÅö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡¡Öºòº£¡¢Ìµµö²Ä¤Î»£±Æ¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤¬SNS¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÂÐ½èÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¼Ò¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤äÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡Ë
¢£Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢Ìµµö²Ä¤Î»£±Æ¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤¬SNS¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÓÁü¸¢¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÂÐ½èÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÃÇ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºï½ü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨ÀÁµá¼êÂ³¤Åù¤ò¹Ô¤¤Åê¹Æ¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢Ë¡Åª¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢Åö¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£