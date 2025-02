【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

メディコス・エンタテインメントは、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、「ライザ Blooming Energy ver.」などを展示している。

今回は他にも、「緒山まひろ 1/4ニートTシャツVer.」や「ジュウザ」、「透龍」に「ワンダー・オブ・U」などが展示中。

会場では精密に造形された原型などを間近で確認できる。

