¡Ö¤Ê¤³¤Ê¤³¡×½ªÎ»¤Î¤³¡¼¤¯¤ó¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡ª ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
YouTuber¤Î¤³¡¼¤¯¤ó¤Ï2·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ÎÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Øº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¤³¡¼¤¯¤ó¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡Û
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¡¼¤¯¤ó¤Ï¥á¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤µ³è¤«¤»¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡×¡Ö¤³¤¦¤¯¤ó¤Î¥¬¥ÁOFF¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¤³¡¼¤¯¤ó¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡Û
¡Ö¥á¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×2Æü¡¢ºÊ¤Î¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤³¤Ê¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¡¼¤¯¤ó¡£Æ°²è¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¤Î3Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Î¤³¡¼¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥á¥ó¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤È¤Î¡ÈÃË½÷¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÃËÀÆ±»Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡É¤âÆÀ°Õ¤À¤È¸À¤¤¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Î°ã¤¦°ìÌÌ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4·î¤´¤í¤Ë»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐÃÌ·Á¼°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBESHARIZAKE / ¤Ù¤·¤ã¤ê¼ò¡×¤Ë¤â¤è¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÃæÈøÌÀ·Ä¤µ¤ó¤Ê¤É¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¥È¡¼¥¯¡ª¡ÖBESHARIZAKE / ¤Ù¤·¤ã¤ê¼ò¡×¤Ç¤Ï´û¤Ë¿ôËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«ºÑ¤ß¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÎø°¦¤ä·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï²áµî¤ÎÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)