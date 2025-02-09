¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥ß¥êº¹¤Ëµã¤¤¤¿ÃË»Ò¥í¥³¡¡À¼µÍ¤Þ¤ë¥Þ¥ê¥ê¥ó¡Ö²ÁÃÍ¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë1½µ´Ö¡×µÈÅÄÃÎÆáÈþ¤âÎÞ
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯2·î9Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡ÃË»Ò·è¾¡¤Ç¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÏSC·Ú°æÂô¥¯¤Ë5¡½7¤ÇÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ3°Ì¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¡ÈÄïÊ¬¡É¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè8¥¨¥ó¥É¡ÊE¡Ë¤ò½ª¤¨¤Æ5¡½5¤ÎÆ±ÅÀ¡£ÍÍø¤Ê¸å¹¶¤ÎÂè9E¤ÏÁê¼ê¤Ë¤¤¤¤·Á¤òºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤º¤Ë1ÅÀ¸¥¾å¤·¡¢ºÇ½ªÂè10E¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥¹¥È¡¼¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼·×Â¬¤È¤Ê¤ê¿ô¥ß¥êº¹¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤Ïµã¤Êø¤ì¤¿¡£
¡¡±¿±ÄË¡¿Í¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ëËÜ¶¶ËãÎ¤¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿1½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤¿¤±¤É¡¢²ÁÃÍ¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë1½µ´Ö¡×¤È»þÀÞ¡¢À¼¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Æ£Âô¸Þ·î¤é½÷»Ò¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²ñ¾ì¤Ç±þ±ç¤·¡¢µÈÅÄÃÎÆáÈþ¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡È¥í¥³Äï¡É¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¡£½÷»Ò¥í¥³¤È¡È»ÐÄï¡É¤Ç¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£