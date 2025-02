【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

マイルストンは、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、様々な作品のアクションフィギュアを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、「CCSTOYS」の「鉄魄(MORTAL MIND)」シリーズより「真ゲッター1」「真ゲッター1ブラック」「マジンガーZERO[原初式様]」「マジンガーZERO」「グレートマジンカイザー」「マジンカイザーSKL」「サイバスター(精霊憑依 Ver.)」「アルトアイゼン」「アルティメットダンクーガ」「ガンバスター」など、様々な作品のロボフィギュアを展示している。

また「真ゲッターロボ 世界最後の日」に登場する流竜馬や、「Fish Toys」の古の戦争を彷彿とさせるもの、「MAESTRO UNION」の中国の武人を彷彿とさせるもの、「TOYSCOMIC」の武者とロボを融合させたようなもの、「HEATBOYS」の「ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ」に注目したものなど、様々な海外ホビーメーカーのアクションフィギュアも多数展示している。

「CCSTOYS」

「鉄魄(MORTAL MIND)」シリーズ

「FigScript」シリーズ

「Fish Toys」

「MAESTRO UNION」

「TOYSCOMIC」

「HEATBOYS」

「鋼鉄浪漫製造所」

「蔵道模型(ZEN Of Collectible)」

「TRON MODEL」

「TOYS ALLIANCE」

その他

「ポリニアン」シリーズ

その他

(C) 1998 GO NAGAI-KEN ISHIKAWA / DYNAMIC-BANDAI VISUAL-MARUBENI-AYERS

(C) Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo / Dynamic Planning

(C) 2010 Go Nagai / Dynamic Planning-MS

(C) SRWOG PROJECT

(C) DANCOUGA Partner

(C) BANDAI VISUAL・FlyingDog・GAINAX

(C) khara

(C) Kazuki Nakashima, Hiroyuki Imaishi, Project GURREN LAGANN

(C)魚玩 Fish Toys

(C)MAESTRO UNION

(C)TOYSCOMIC

(C)2022 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved. Teenage Mutant Ninja Turtles, and all relate d titles, logos and characters are trademarks of Viacom Overseas Holdings C.V.

(C)2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon and all relate d titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

(C) GO NAGAI・KEN ISHIKAWA / Dynamic Planning

(C)zoc 2024

(C)GO NAGAI / Dynamic Planning