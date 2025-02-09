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ºÇ¸å¤Ë¡¢Ë¾·îÍý·Ã¤µ¤ó¤Ï¡Ö#ÃÂÀ¸Æü¡×¡ÖLive as if you were to die tomorrow.¡¡Learn as if you were to live forever.¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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