フリーアナウンサーの望月理恵さんが自身のインスタグラムを更新。

53歳の誕生日を迎え、心境を綴りました。



【写真を見る】【望月理恵】 53歳の誕生日 「前を向いて頑張ることを誓います 決意表明!笑」



望月理恵さんは「happy birthday to me!」「誕生日を迎えました!」と、投稿。



続けて「振り返らず、くよくよせず ちゃんと前を向いて頑張ることを誓います 決意表明!笑」と、その思いを綴りました。

そして「写真は先日 取材して頂いた時のもの、マネージャーカメラです。記載はどんな写真になるのかな〜 またお知らせしますね。」と、記しました。





最後に、望月理恵さんは「#誕生日」「Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.」と、綴っています。





この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます。笑顔が溢れる素敵な1年をお過ごしください。素敵です。」・「ますます素敵な女性になってますね」・「健康に気をつけて仕事頑張ってください!」などの反響が寄せられています。









【担当:芸能情報ステーション】