¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÃË»Ò¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¤¬2Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¡ª¡È·×Â¬·èÃå¡ÉÀ©¤·¤Æ¹æµã¡õÀä¶«¡¡¸ÞÎØ¤ØË¾¤ß
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯2·î9Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡ÃË»Ò·è¾¡¤ÇSC·Ú°æÂô¥¯¤¬¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ò7¡½5¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤ËÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£3¡½5¤ÎÂè7¥¨¥ó¥É¡ÊE)¤Ë2ÅÀÃ¥¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢ÉÔÍø¤ÊÀè¹¶¤ÎÂè9E¤Ë1ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¤·¤ÆºÇ½ªÂè10E¤Ø¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥¹¥È¡¼¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼·×Â¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¤·¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£Áª¼ê¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥É¥¹¥¥Ã¥×¤Î»³¸ý¤Ï¡ÖºÇ¸å¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê·ëËö¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£À¨¤¯¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡¡SC·Ú°æÂô¥¯¤Ïº£Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¹ñÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤òÁè¤¦º£½Õ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤ÎÂåÉ½¤Ë¡£9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤Ç¤Ï¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£