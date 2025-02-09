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Stop what you're doing and watch this Moise Kean magic #FiorentinaGenoa pic.twitter.com/oQJ07H6cEy— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 3, 2025