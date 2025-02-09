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Simply breathtaking.#EmiratesFACup pic.twitter.com/neKe55G7Aw— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025