¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ë°ÕÍß
¡¡½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê£²£±¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¸¶ºÚÇµ²Ú¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼£²£°£²£µ¡¦£°£´¡Ý£²£°£²£¶¡¦£°£³¡×¡Ê£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï°áÁõÁª¤Ó¤«¤é¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÇÁªÂò¡£³¤¹¥¤¤ÎÇ°´ê¤¬³ð¤¤¡¢ÀéÍÕ¡¦¶å½½¶åÎ¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢ÅÀ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö£±£²£°ÅÀËþÅÀ¤Ç£±£°£°ÅÀ¤Ç¤¹¡££²£°ÅÀ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿È¤Î½ÐÍè¤ÏµÚÂèÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Ï£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£º£Ç¯¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤¦Ìò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤ß¤»¡Ö±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢±¿Æ°²»ÃÔ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤¬¤¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡£ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ø°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤¿¡£