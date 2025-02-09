47ºÐ¡¦»ñ»º2²¯Ä¶ÃËÀ¡Ö¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤æ¤é¤ì¤ÆËÜ½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ø¡×Î¹¹Ô¹¥¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1400¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê44ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê11ºÐ¡Ë¡¢¼¡ÃË¡Ê4ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í1400Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô700Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â4000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1²¯7000Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§1²¯4000Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§1000Ëü±ß
¡¦ÊÆ¹ñ³ô¡§1500Ëü±ß
¡¦ÊÝ¸±¡§500Ëü±ß
¤â¤Ã¤È¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡¢¡Ö¾¦Á¥»°°æ¡ã9104¡ä¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö³¤±¿³ô¤¬¹âÇÛÅö¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿°Ù¡×¹ØÆþ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î³ä°ú·ô¡×¤¬¼Â¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¹âÇÛÅö¤Ç¤«¤ÄÍ¥ÂÔ·ô¤â¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇËÜ½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡£Á¥¤ÎÃæ¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤¹µ¡²ñ¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¤ÇÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦Á¥»°°æ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»¡ã9020¡ä¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÃ±½ã¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä±¿ÄÂ¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ëÍ¥ÂÔ·ô¤â¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
º£¸å¤â°ú¤Â³¤Å´Æ»´ØÏ¢¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§47ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê44ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê11ºÐ¡Ë¡¢¼¡ÃË¡Ê4ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í1400Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô700Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â4000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1²¯7000Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§1²¯4000Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§1000Ëü±ß
¡¦ÊÆ¹ñ³ô¡§1500Ëü±ß
¡¦ÊÝ¸±¡§500Ëü±ß
¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¾¦Á¥»°°æ¡×Åê»ñÎò¤Ï¡ÖÌó20Ç¯¡×¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¹¥¯»ñ»º1²¯7000Ëü±ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë40Âå¤ÎÅê¹Æ¼ÔÃËÀ¡£
¤â¤Ã¤È¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¡¢¡Ö¾¦Á¥»°°æ¡ã9104¡ä¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö³¤±¿³ô¤¬¹âÇÛÅö¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿°Ù¡×¹ØÆþ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î³ä°ú·ô¡×¤¬¼Â¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¹âÇÛÅö¤Ç¤«¤ÄÍ¥ÂÔ·ô¤â¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇËÜ½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡£Á¥¤ÎÃæ¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤¹µ¡²ñ¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¤ÇÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¥ÂÔ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÆÀ¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Î¹¹Ô¤¬¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ³ô¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ä°ÜÆ°¤ËÈ¼¤¦³ä°ú¤¬¤¢¤ëÍ¥ÂÔ¤ò½Å»ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£
¾¦Á¥»°°æ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»¡ã9020¡ä¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÃ±½ã¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä±¿ÄÂ¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ëÍ¥ÂÔ·ô¤â¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
º£¸å¤â°ú¤Â³¤Å´Æ»´ØÏ¢¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)