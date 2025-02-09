ÆüËÜ¤Î·Êµ¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥«¥®¤Ï¡ÖÁêÂ³ÀÇ100¡ó¡×¡£ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ö·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¹âÎð½÷»Ò¤³¤½¤¤¤¤¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤è¤¦¡×
¡Ö60ºÐ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï°à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡£½÷80ºÐ¡¢¤â¤¦Ç¯¤À¤«¤é¤È¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤ì¤â¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤â¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×¤ä»Ò¤É¤â¡¢À¤´ÖÂÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¹âÎð´ü¤³¤½¡¢½÷À¤Î¹¬¤»¤Î¥Ô¡¼¥¯¡Ô¹¬Îð´ü¡Õ¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·ºî¡Ø½÷80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¤è¤ê¡¢³Ú¤·¤¯ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÈë·í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û½÷80ºÐ¡¢¤â¤¦Ç¯¤À¤«¤é¤È¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤ì¤â¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤â¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤óÃø½ñ¡Ø½÷80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù
* * * * * * *
·Ð¸³¤¬¡¿µ®½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¿¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤Î©¤Æ¤ë
60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¶µ°éÈñ¤ä²È¤Î¥í¡¼¥ó¤«¤é²òÊü¤µ¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤È¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ä¹¤¤½¬´·¤«¤é¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢ÇòÈ±¤Î¹¬Îð¼Ô¤¬¥Ý¥ë¥·¥§¤«¤éñ¥ÁÖ¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¾ó¤òÆÍ¤¤¤¿¹¬Îð¤Î½÷À¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¤Ï¤Í¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃå¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡£¼ã¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥·¥ã¥Í¥ë¤ÎËÜÅö¤Î¤è¤µ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï¡¢¼ãÂ¤¤¬¾è¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤µ¡£²¶¤¿¤Á¤Ï»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¤ó¤À¤è¡×
¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èþ³Ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤Î»¨»ï¤«Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ê¤ó¤ÆÃå¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÉþ¤Ïµ¡Ç½Åª¤Ê¤Î¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬¹¬Îð¼Ô¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½ÂÃ«¤Î109¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢109¤Ë¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê¤ªÅ¹¤¬Â¿¿ôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¼ãÊÖ¤ê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤òÃå¤Æ¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤·¤é¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤«¤·¤é¡×¤ÈÆ¬¤¬²óÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ç¾¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ç¾¤ËÂÎ¤¬ñÙ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡½¡½¡£Ç¾¤Ï¤È¤Æ¤âÃ±½ã¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¡¹¤·¤¤ÆùÂÎ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®Ì¼¤Ë¡¢¡¿¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤«¡×¤È¡¿µ¤±ê¾å¤²
¹¬Îð¼Ô¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ä¤Ï¡Ö·Ð¸³¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢Â¾¿Í¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÀ¸¤¤¿·Ð¸³¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È»³¤Û¤É½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»ä¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö200Å¹¤Û¤É²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Àå¤âÈî¤¨¤ë¤·¡¢Ì£³Ð¤âËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¦¤ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¤â1ÅÙ¤ä2ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö·Ð¸³¤Î¶¯¤ß¡×¤Ç¤¹¡£¶¯¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¤ª²Ö¡¢¤ªÃã¡¢¿ä¤·³è¡¢ÊõÄÍ¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤â·Ð¸³¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÂÎ¸³¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£
¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢Êª»ö¤ÎÁ±¤·°¤·¤ò¤Ï¤«¤ë¡ÖÊªº¹¤·¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¡Ê¤Ä¤Á¤«¡Ë¤Ã¤¿¡ÖÊªº¹¤·¡×¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡£
ÉÂ±¡¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êª¤Î¸«Êý¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î¹ÓÇÈ¤ËÙæ¤â¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É³Î¤«¤Ê¡Ö¤´°Õ¸«ÈÖ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¤Ï¡¿¡ÖÇ¯¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¡¿¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹
¡Ö¹¥¡¹Ìì¡×¡½¡½¡£Ìì¤È½ñ¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤³¤¦¤³¤¦¤ä¡×¤Ï½÷À¤â´Þ¤à¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¤¤Î¤¤¤¤Ï·¿Í¡£Á±°Õ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Ï·¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤«¡¢¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤é²º¤ä¤«¤Ë¡×¤È¤«¡Ö¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¤È¡¢²¿¤Ç¤âµö¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¹¥¡¹ÌìÁ³¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó°à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¹¥¡¹Ìì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥óÌì¡Ê¤¸¤¤¡Ë¡×¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤âº£Ç¯¤Ï65ºÐ¤Ç¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥óÌì¡×¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢À¤´Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¸À¤¦¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÁêÂ³ÀÇ100¡ó¡×¤È¤¤¤¦À¯ºö¤Ç¤¹¡£ÄãÌÂ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î·Êµ¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥«¥®¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤¬100¡ó¡Ê¤¿¤À¤·¿Æ»Ò¤¬100¡ó¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¡×¤Ï°ìµ¤¤Ë²ò¾Ã¤Ç¤¹¡£120Ãû±ß°Ê¾å¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤¬Æ°¤±¤Ð¡¢·ÐºÑ¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹ñ³°¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¿ÂÐ°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¬Îð¼Ô¤Ç½»¤ß´·¤ì¤¿ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ³°¹ñ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¿»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ø¤ò°ú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²áµî30Ç¯´Ö¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤äºâÀ¯½ÐÆ°¤Ê¤É¡¢À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬°ï¤½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¬Îð¼Ô¤Ï¡¢Ç¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤À¤«¤é¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥óÌì¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC)
¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡ÖÇ¯¤À¤«¤é¤Í¤¨¡×¤ÈÆ¬¤ò¥Ý¥ê¥Ý¥ê¤«¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¡£
Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÖÇ¯¤À¤«¤é¤Í¤¨¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·ÝÅö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ê¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥óÌì¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø½÷80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£