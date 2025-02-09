¡Ú´äËÜµ±Íº¡ÛÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡É¥È¥ë¥¬¥¤¤¬È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¹Åç¤Î¶¯¤ß¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬...
¡¡º£²ó¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥óÁ°¹±Îã¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¿À¸Í¤È¹Åç¤¬ÂÐÀï¡£¹Åç¤¬¥È¥ë¥¬¥¤¤È¹ÓÌÚ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£²¡Ý£°¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¡£¥¹¥¥Ã¥ÙÂÎÀ©£´Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÈ×ÀÐ¤Î¾¡Íø¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¿·ÀïÎÏ¤Î¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤äÅÄÃæ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í×½ê¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Î±Ô¤¤Î¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÅÄÃæ¤Î¥Ú¥Ê¶á¤¯¤Ç¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÌÜ¤ò¤Ò¤¯Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥È¥ë¥¬¥¤¤ÏÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤«¡£Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥ó¥×¥ë¡£¤Ç¤âÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸ú²ÌÅª¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ã¤Ý¤¤¤è¤Í¡£¥È¥ë¥¬¥¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¡È¶õµ¤¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë´¶¤¸¡£¤ï¤ê¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ÊJ¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥È¥ë¥¬¥¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÂ¾¤È°ã¤¦»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ÎÍî¤ÁÃå¤¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥ë¥¬¥¤¡ª ¹ÓÌÚ¡ª ¹Åç¤¬¿À¸Í¤Ë£²¡Ý£°¾¡Íø¡ª
¡¡¤½¤Î¥È¥ë¥¬¥¤¤âÀ¨¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸å¤í¤Î°ÂÄê´¶¤¬¹Åç¤Î¶¯¤ß¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº´¡¹ÌÚ¡¢¹ÓÌÚ¡¢±öÃ«¡£¤³¤Î£³¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅ¨¤ò¥¬¥Ä¥ó¤ÈÄÙ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£µåºÝ¤Ç¶¯¤¤¤·¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂçÇ÷¡£¥¥Ã¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÇÛµå¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Á°¤ÎÁª¼ê¤â³Ú¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¸åÈ¾¤ÎºÇ½é¤Û¤¦¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¤Í¡£
¡¡¼éÈ÷¤Î£´¿Í¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤â³è¤³è¤¤È¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤¨¤ë¡££²ÅÀÌÜ¤Ï¿û¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¹ÓÌÚ¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç·ä¤¬¤Ê¤¤¹Åç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Ç¯¤ÎJ£±¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤À¤è¡£¤½¤ì¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äËÜµ±Íº¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤Æ¤ë¤ª¡Ë¡¿1972Ç¯£µ·î£²Æü¡¢52ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Õ¥¸¥¿¡¿Ê¿ÄÍ¡¢µþÅÔ¡¢Àîºê¡¢VÀîºê¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀçÂæ»þÂå¤Ë·è¤á¤¿¡È40¥á¡¼¥È¥ëFKÃÆ¡É¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤Ç¡¢²¤½£CL¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£23Ç¯¤Ë¡Øº¸Íø¤¤Î²ñ¡Ù¤òÈ¯Â¡£
¡¡¹Åç¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¡£¥¹¥¥Ã¥ÙÂÎÀ©£´Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÈ×ÀÐ¤Î¾¡Íø¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¿·ÀïÎÏ¤Î¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤äÅÄÃæ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í×½ê¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Î±Ô¤¤Î¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÅÄÃæ¤Î¥Ú¥Ê¶á¤¯¤Ç¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ã¤Ý¤¤¤è¤Í¡£¥È¥ë¥¬¥¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¡È¶õµ¤¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ë´¶¤¸¡£¤ï¤ê¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ÊJ¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥È¥ë¥¬¥¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÂ¾¤È°ã¤¦»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ÎÍî¤ÁÃå¤¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥ë¥¬¥¤¡ª ¹ÓÌÚ¡ª ¹Åç¤¬¿À¸Í¤Ë£²¡Ý£°¾¡Íø¡ª
¡¡¤½¤Î¥È¥ë¥¬¥¤¤âÀ¨¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸å¤í¤Î°ÂÄê´¶¤¬¹Åç¤Î¶¯¤ß¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº´¡¹ÌÚ¡¢¹ÓÌÚ¡¢±öÃ«¡£¤³¤Î£³¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅ¨¤ò¥¬¥Ä¥ó¤ÈÄÙ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£µåºÝ¤Ç¶¯¤¤¤·¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂçÇ÷¡£¥¥Ã¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÇÛµå¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Á°¤ÎÁª¼ê¤â³Ú¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¸åÈ¾¤ÎºÇ½é¤Û¤¦¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¤Í¡£
¡¡¼éÈ÷¤Î£´¿Í¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤â³è¤³è¤¤È¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤¨¤ë¡££²ÅÀÌÜ¤Ï¿û¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¹ÓÌÚ¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç·ä¤¬¤Ê¤¤¹Åç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£Ç¯¤ÎJ£±¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤À¤è¡£¤½¤ì¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äËÜµ±Íº¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤Æ¤ë¤ª¡Ë¡¿1972Ç¯£µ·î£²Æü¡¢52ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Õ¥¸¥¿¡¿Ê¿ÄÍ¡¢µþÅÔ¡¢Àîºê¡¢VÀîºê¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀçÂæ»þÂå¤Ë·è¤á¤¿¡È40¥á¡¼¥È¥ëFKÃÆ¡É¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤Ç¡¢²¤½£CL¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£23Ç¯¤Ë¡Øº¸Íø¤¤Î²ñ¡Ù¤òÈ¯Â¡£