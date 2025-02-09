Á°ÅÄÂçÁ³¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯! Ä¾¶á3Àï¤ÇÅÜÅó6G¡Ä²÷¾¡¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¹ñÆâÇÕ½à¡¹·è¾¡¤Ø
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥«¥Ã¥×(¹ñÆâÇÕ)¤Ï8Æü¤Ë5²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥ì¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º(2Éô)¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤ÏÁ°È¾5Ê¬¤Ë·è¤Þ¤ë¡£Á°ÅÄ¤ÏPA¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë·è¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£37Ê¬¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎMF´ú¼êÎç±û¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾45Ê¬¤ÎÁ°ÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¤·¤«¤·Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤¬2ÅÀÌÜ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢Ì£Êý¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾¤ò2-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸åÈ¾2Ê¬¡¢11Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÀÅÀ¡£¤½¤·¤Æ32Ê¬¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤»¤ë¡£MF¥ë¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥³¡¼¥ï¥ó¤¬PAº¸¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËµÍ¤á¤¿Á°ÅÄ¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÏºòÇ¯11·î2Æü¤Î¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¡¦¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥óÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡£Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë¤È²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤ÏÁ°È¾5Ê¬¤Ë·è¤Þ¤ë¡£Á°ÅÄ¤ÏPA¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë·è¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£37Ê¬¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎMF´ú¼êÎç±û¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾45Ê¬¤ÎÁ°ÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¤·¤«¤·Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤¬2ÅÀÌÜ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢Ì£Êý¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÏºòÇ¯11·î2Æü¤Î¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¡¦¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥óÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡£Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë¤È²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£