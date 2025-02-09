½Ð¤¿¤¾¡È¹ñËÉ¡É¿À¤Î¼êÈ¯Æ°¡ª¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¡Öº¸¼ê°ìËÜ¡×Ä¶È¿±þ¥»¡¼¥Ö¤Î½Ö´Ö Áê¼êÁª¼ê¤Ë¿ÀÂÐ±þ¤â
¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ç¥ó¥Ç¥ë 2¡Ý1 ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î9Æü¡¿¥Õ¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¯¥Þ¥ó¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®µ×ÊÝ¡¢Ä¶È¿±þ¥»¡¼¥Ö¢ª¿ÀÂÐ±þ¤Î½Ö´Ö
¡¡¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬º¸¼ê°ìËÜ¤Î¿À¥»¡¼¥Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃÆ¤½Ð¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ËÌ£ÊýÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ï«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Î¥Ç¥ó¥Ç¥ëÀï¡£¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿15Ê¬¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¿ØÆâ¤Ç¥Ç¥ó¥Ç¥ë¤ËFK¤òÍ¿¤¨¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òFW¥Ö¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥·¥ó¥Ð¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ËÈô¤Ó¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¡£¾®µ×ÊÝ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Øº£ÅÙ¤ÏDF¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥í¥Ç¥¹¤Ë¤è¤ë¥´¡¼¥ëµÞ½±¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®µ×ÊÝ¤ÏÁÇÁá¤¯»ý¤Á¾ì¤ËÌá¤ë¤È¡¢¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÈ¿±þ¡£¿¤Ð¤·¤¿º¸¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏDF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥´¥É¡¼¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤â¤Î¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤¿¾®µ×ÊÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢DF¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ç¥ó¤Ï¾®µ×ÊÝ¤Î¸åÆ¬Éô¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤ÆÏ«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥´¥É¡¼¤¬Áê¼êÁª¼ê¤È¸òºø¤·¤¿ºÝ¤ËÉ¡¤òÉé½ý¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤È¡¢¾®µ×ÊÝ¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÉé½ý¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÇØÃæ¤òËà¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ç¿³¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤Ê¤É¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇU23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Âç²ñÃæ¤Ë¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø¹ñËÉ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¾®µ×ÊÝ¤Ï¡¢1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿43Ê¬¤Ë¤â²£¤ÃÈô¤Ó¥»¡¼¥Ö¤Ç¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï2¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î53Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢1¡¼2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë