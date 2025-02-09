¥Õ¥¸¼Ò°÷¡Ö¼¤á¤ëÍýÍ³¤Ê¤¤¡×Æü»Þ»á¤Ë¡Ö¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¸½¾ì¤«¤éÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤â¡ÄTBS¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¼èºà
¡¡TBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤Ï9Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Ê¤É¤Ë¼èºà¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤òÈÖÁÈ¤ÏÆÃ½¸¡£¥Õ¥¸30Âå¼Ò°÷¤È¡¢¥Õ¥¸¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Ï¡ÖÆÈºÛ¼Ô¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖÆü»Þ»á¤¬¼Ò°÷¤ä²ñ¼Ò¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö½Å¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢¼ÂÀÓ¥Ù¡¼¥¹¤ÇÀ¤Âå¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ç¥«¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡Ê¼èÄùÌò¤Ë¡Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âå¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é³°Éô¤ÎÊý¤È¡Ê¸òÂå¤¹¤ë¤Ù¤¤È¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼¤á¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¡¢1¸Ä1¸Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼èºà¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«OK¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£°ìÊý¡¢¸½¾ì¤Î¥Õ¥¸¼Ò°÷¤«¤é¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÃæ·ø¤°¤é¤¤¤ÎÊý¡¹¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡È¾å¤Î¤Û¤¦¤Ï¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤Ã¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌäÂê¤Ï²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£