Ä»±©¥·¥§¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª ¥¢¥¸¥¢¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ö¥È¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤È¤Ï!?¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¡Ë

88亞細亞 FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA店(神奈川・横浜)

イメージ

2024年12月9日、横浜駅に隣接するジョイナ地下1階フロアに「88亞細亞(ハチハチアジア)FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA店」がオープンしました。2022年5月に誕生した二子玉川店に続き、2店舗目となります。

運営を行うのは「喜多方ラーメン坂内」でお馴染みの株式会社麺食。“どこの国かはわからないけど、アジアのどこかの街中にありそうな料理店”をコンセプトに、屋台のような楽しい食空間をプロデュースしています。

店長のショーン氏

店内のメニューを監修するのは、食のクリエイティブカンパニー・シズる株式会社の設立者であり「sio」をはじめ、9店舗を展開するsio株式会社の代表兼シェフ・鳥羽周作氏です。

「ASIAN トーバーライス」1,200円 写真:食べログマガジン編集部

名物料理の「ASIAN トーバーライス」1,200円は、ニューヨークの屋台料理「チキンオーバーライス」に着想を得たオリジナルメニュー。アジアで親しまれている味を日本人好みにアレンジしています。卓上のナンプラーやチリソースをかけながら味変を楽しめるのも魅力。

自家製アチャールやハリッサ、レモングラスとナンプラーで炒めた鶏と豚の合いびき肉、パクチー、揚げ焼きした半熟の目玉焼きとともに豪快に混ぜながらいただきます。

「台湾風 まぜまぜ麻辣ヌードル」1,100円

「台湾風 まぜまぜ麻辣ヌードル(干拌麻辣麺)」1,100円や「牛肉とあっさり出汁の88フォー」1,000円もおすすめ。アジアのビールを片手に〆ラーもいいですね。

「88COMBO」(ガパオライスと88フォー)1,300円

6種類のライス&ヌードルメニュー(Sサイズ)から好きな組み合わせを選べる「88COMBO」1,300円も人気です。同メニューを注文した人限定で、サラダや揚げ物などのサイドメニュー(通常各600円)が各300円になるお得なサービスも。少しずついろいろ食べたい時やつまみながら飲みたい時にもぴったりです。



ショップカウンター 出典:gozeeraさん

約130席ある共用のイートインスペースは、ひとりでもグループでもふらっと立ち寄れる雰囲気。お店は“アジアの何処か”を連想させる、ポップな屋台テイストが目印です。仕事帰りやショッピングの合間、待ち合わせなど、さまざまなシーンに利用できそうな横浜駅直結の便利な新店がオープンしました。

食べログレビュアーのコメント

具材がたっぷり 出典:ntk.comさん

『今回はトーバーライス(1,200円)。

ガパオライスのように肉・揚げ半熟卵がのるけれど、それよりもたくさんの具材が入って、めちゃ美味い…!そして「パクチー」が美味い…。

辛さは全くないけれど、しっかりエスニック感も感じつつ、ただ日本人好みで食べやすい味付け。

これは即リピートしてしまう逸品です。

他にも色々なメニューがあるので

しばらく通い詰めてみます♪』(ntk.comさん)

「88COMBO」1,300円 出典:少食のくいしんぼうさん

『各国の代表的なメニューが揃ってて、アジア料理好きにはたまらないお店ですね。

88コンボはメニューの中から2種類を選んで食べ比べできます。

麻辣ヌードルは程よい辛さが最高で、モチモチの麺が美味しかった。

チキンライスもかなり本格的!

プリプリのチキンと3種の味変ソースで。

サイドメニューの毛沢東ポテサラはザクザク食感と辛さが美味しかった!

フードコート内だから大体座れるのも嬉しいやつ』(ka___sn8さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆88亞細亞 FOOD&TIME ISETAN YOKOHAMA 店住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 新相鉄ビル 新相鉄ビルジョイナス B1FTEL : 045-415-8123

文:斎藤亜希 写真:お店から

