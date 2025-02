´äÅÄÃÒµ±¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÃÆ¤òFAÇÕ¸ø¼°¤âÀä»¿¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¡¢¤ªÁ°¡ª¡×

バーミンガム(イングランド3部)に所属するMF岩田智輝の今季公式戦7ゴール目が大きな話題となっている。FAカップ4回戦が8日に行われ、バーミンガムは1部(プレミアリーグ所属)のニューカッスルと対戦。試合開始早々にコーナーキックからイーサン・レアードのゴールで先制すると、21分と26分に立て続けに失点して逆転を許したものの、40分にはこぼれ球に反応した岩田がペナルティエリアの外から強烈なダイレクトシュートをゴール右上に叩き込んで、試合を振り出しに戻すことに成功した。

すごいシュートだ、お前!🇯🇵



You'll do well to see a better hit goal than this from Tomoki Iwata of @BCFC 🚀#EmiratesFACup pic.twitter.com/Ihlb6bih2t