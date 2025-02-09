´äÅÄÃÒµ±¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÃÆ¤òFAÇÕ¸ø¼°¤âÀä»¿¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¡¢¤ªÁ°¡ª¡×

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¤¹¤´¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¡¢¤ªÁ°¡ª🇯🇵— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025
You'll do well to see a better hit goal than this from Tomoki Iwata of @BCFC 🚀#EmiratesFACup pic.twitter.com/Ihlb6bih2t