¡Ö¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡ª¡×Dream Ami¡¢2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¡ª ¡Ö¤¹¤¤¹¤®¤ë¡×
²Î¼ê¤ÎDream Ami¤µ¤ó¤Ï2·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Dream Ami¡¢2ºÐÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ì¥¹¤òÃ¦¤¤¤À¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î²Î»ì¤¹¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤òÀÞ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ±¤¸¥Ö¡¼¥ÄÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡ª¡ª²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¤¢¤ß¥Á¥ã¥ó¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¼¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Dream Ami¡¢2ºÐÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¡Ö¤´²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤òÀÞ¤ê¤Þ¤¹¡×Ami¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Î»ì½ñ¤¯¤Î¤¹¤Ã¤´¤¯¶ì¼ê¤À¤±¤É¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤¬À¨¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¶ì¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿½ñ¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤êAmi¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2¡Á3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¾Æ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÀÍÛ¤¬¹¥¤¡×1·î6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¾Æ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÀÍÛ¤¬¹¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢É×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öami¤Á¤ã¤ó²ÈÂ²¤Î¹¬¤»»þ´Ö¡×¡ÖÃçÎÉ¤·familyÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)