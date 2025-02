【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

マイルストンは、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、フィギュア「真紅」と「水銀燈」のデコマスを展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて、「PROOF」が製作しているフィギュアから、アニメ「ローゼンメイデン」の「真紅」と「水銀燈」のほか、「小林さんちのメイドラゴン」より「カンナ くつろぎ ver.」、アニメ「星屑テレパス」より「小ノ星海果」「明内ユウ」を展示している。

またその他にも、「HOBBY STOCK」のフィギュアより、「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」の「1/6 アスナ 《創世神ステイシア》ルームウェア ver.」「1/4 アスナ ナイトウェア ver.」や、「初音ミク」より「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU EXPO 10tn Anniversary ver.」「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU Digital Stars 2023 ver.」「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU Digital Stars 2024 ver.」、「ぼっち・ざ・ろっく!」より「1/6 後藤ひとり 私服 ver.」なども展示。

さらに海外のホビーメーカー「Kiwi Toys」のフィギュアや、可動式ドールのブランド「PICCODO」からも多数展示している。

「PROOF」

「ローゼンメイデン 真紅」

「ローゼンメイデン 水銀燈」

「小林さんちのメイドラゴン カンナ くつろぎ ver.」

「星屑テレパス 小ノ星海果」

「星屑テレパス 明内ユウ」

「HOBBY STOCK」

「1/6 アスナ 《創世神ステイシア》ルームウェア ver.」

「1/4 アスナ ナイトウェア ver.」

「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU EXPO 10tn Anniversary ver.」

「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU Digital Stars 2023 ver.」

「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU Digital Stars 2024 ver.」

「1/6 後藤ひとり 私服 ver.」

「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 雪ノ下雪乃 水着 ver. / 由比ヶ浜結衣 水着 ver.」

「Kiwi Toys」

「PICCODO」

