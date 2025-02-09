Ê¡Åç¤Ç77ºÐ½÷À¤¬Àã¤ËËä¤â¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê»àË´¡ÄÍîÀã¤Ë¤è¤ë»ö¸ÎÁê¼¡¤°¡¡»³·Á¿·´´Àþ¤ÏÊ¡Åç¡Á¿·¾±´Ö¤Ç½ªÆü±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢9Æü¤âÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤¬°ìÉô¤Î¶è´Ö¤Ç½ªÆü±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤ä»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢9ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®Æ£¸¶¤Ç16cm¡¢Ê¡Åç¡¦ÛØ»Þ´ôÂ¼¤Ç15cm¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤ÇÍîÀã¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ8ÆüÌë¡¢Ê¡Åç¡¦²ñÄÅÈþÎ¤Ä®¤Ç¤Ï½»Âð¤Î¶á¤¯¤ÇÀÐ°æ¥»¥Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬Àã¤ËËä¤â¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸åÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ïµß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÎÂ©»Ò¡§
ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢Î¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤¬»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢·²ÇÏ¸©¤È¿·³ã¸©¤Î¶¤Ë¤¢¤ë»°¹ñÆ½¤Ç8Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤ÇÊ£¿ôÂæ¤Î¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1Âæ¤Î¼Ö¤ËÍîÀãËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Îºô¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Àã¤¬Íî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ë¤Ï²ÈÂ²4¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤¬Ã¦½Ð¤·Ìµ»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤¬Ê¡Åç¡Á¿·¾±¤Î´Ö¤Ç½ªÆü±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡¢´ôÉì±©Åç¡ÁµþÅÔ¤Î´Ö¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤ÏÁ´Æü¶õ¤Ç4ÊØ¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç2ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Ç50cm¡¢´ØÅìËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤äËÌÎ¦¡¢Åì³¤¤Ç40cm¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤ÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£