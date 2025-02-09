¡Ö¥´¡¼¥ë¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¡ÖJ¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦Éü³è¡×Á°ÅÄÂçÁ³¤¬°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¡ª 2·î¤Ï3»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡Ö¥Õ¥ë¥Ï¥·¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï8Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥Ã¥×¤Î5²óÀï¤Ç¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É2Éô)¥ì¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
3¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Á°ÅÄ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â±£¤·¤¿Áê¼ê¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£6Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢º¸Â¤ÇÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤ë¤È¡¢Ì£Êý¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò½³¤ê¹þ¤ß2ÅÀÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸åÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢77Ê¬¤Ë¤Ï´ú¼êÎç±û¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥ë¡¼¥¯¡¦¥Þ¥¯¥³¡¼¥ï¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ë¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ß¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤¬Éü³è¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¥À¥¤¥¼¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Ï¥·¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¡¼¥¹¤Î¸Å¶¶¤¬¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢2·î¤ËÆþ¤êÁ°ÅÄ¤¬ÂçË½¤ìÃæ¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢3»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï8»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï8Æü¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥Ã¥×¤Î5²óÀï¤Ç¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É2Éô)¥ì¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
3¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Á°ÅÄ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â±£¤·¤¿Áê¼ê¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£6Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢º¸Â¤ÇÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤ë¤È¡¢Ì£Êý¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤¬Éü³è¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¥À¥¤¥¼¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Ï¥·¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¡¼¥¹¤Î¸Å¶¶¤¬¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢2·î¤ËÆþ¤êÁ°ÅÄ¤¬ÂçË½¤ìÃæ¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢3»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï8»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é