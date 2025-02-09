ÊÆ¥Ð¥ó¥É¡ÖALESANA¡×¤ÎÍèÆü¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¡¢¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º
ÊÆ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖALESANA¡×¤¬15Æü¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÍèÆü¸ø±é¡ÖALESANA JAPAN TOUR 2025¡×¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥Ó¥¶¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤êÍèÆü¤¬ÉÔ²ÄÇ½¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¡£µÈËÜ½êÂ°¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×¤Î½Ð±é¸ø±éÃæ»ßÁê¼¡¤°¡¢ÍýÍ³¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡×
8Æü¤ËTMMusic¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¡£¡Öº£²ó¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶½¹Ô¥Ó¥¶¤Î¼èÆÀ¤Ë½½Ê¬´Ö¤Ë¹ç¤¦´ü´Ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ðÀª¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤é¤ÎÃÏ¶è¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂç»È´Û¤è¤ê¡Ø¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤ò´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ù¤È¤ÎÄÌÃ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Âç»È´Û¤È¤Î¸ò¾Ä¤ä¥Õ¥é¥¤¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ò»î¤ß¤¿¤¬¼êÂ³¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¡Ê¤ï¡Ë¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÂçºå¡¢Åìµþ¡¢ÀçÂæ¤ò¤Þ¤ï¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤â¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼³§¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÆüËÜ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤«°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£