¥ì¥ó¥³¥ó¤¬¤È¤Ó¤¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö´Å¿ÝßÖ¤á¡×¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¤¤¤¿ÀÖÅâ¿É»Ò¤¬ÀäÌ¯¡ª
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÂçÄí±Ñ»Ò¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¤Î´Å¿ÝßÖ¤á¡×¥ì¥·¥Ô¡£¥ì¥ó¥³¥ó¤Î»õ¤´¤¿¤¨¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤Ä¤±¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤È¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ìë¤Î¿©Âî¤Ë¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÖÅâ¿É»Ò¤ò¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¤«¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¤ª¿Ý¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëßÖ¤áÊª¤Ç¤¹¡£
¡ü¥ì¥ó¥³¥ó¤Î´Å¿ÝßÖ¤á
¡ÚºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¥ì¥ó¥³¥ó¡¡1¡¿2Àá¡ÊÌó150g¡Ë
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
¿å¡¡Âç¤µ¤¸3
¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸4
º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸2
±ö¡¡¾¯¤·
ÀÖÅâ¿É»Ò¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¡¾¯¤·
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥ì¥ó¥³¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢8mm¸ü¤µ¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿å¤Ë¤µ¤é¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤Õ¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¤Æ¥ì¥ó¥³¥ó¤òßÖ¤á¡¢Ê¬ÎÌ¤Î¿å¡¢¿Ý¡¢º½Åü¡¢±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤È¼Ñ¤¹¤ë¡£ÀÖÅâ¿É»Ò¤ò¤Õ¤ë¡£