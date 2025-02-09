»³·Á¿·´´Àþ °ìÉô¶è´Ö¤Ç½ªÆü±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡Ä»³·Á¢ªÀçÂæ¡¦ÅìµþÊýÌÌ¤Ø¤Ï¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ç
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¸©Æâ¤Ï9ÆüÃëÁ°¤Þ¤Ç¡¢ÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»³·Á¿·´´Àþ¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀã¤ÏÂçÂ¢Â¼ÉªÀÞ¤Ç3¥áー¥È¥ë9¥»¥ó¥Á¡¢ÊÆÂô»Ô¤Ç1¥áー¥È¥ë50¥»¥ó¥Á»³·Á»Ô¤Ç57¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç½üÀãºî¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç»³±è¤¤¤Ï¸©ÆâÁ´°è¤Ç40¥»¥ó¥ÁÊ¿ÃÏ¤ÏÂ¼»³¡¦ÃÖ»ò¡¦ºÇ¾å¤¬30¥»¥ó¥Á¡¢¾±Æâ¤¬20¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¤«¤é´Ñ¸÷¤Ç¤¤ç¤¦Íè¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é±§ÅÔµÜ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖËÜÅö¤Ï8Æü¤Î¸á¸å2»þ¤Ëµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¿·´´Àþ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Æº£Æü¤Î¸á¸å¤âµ¢¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£µ¢¤ê¤ÏÌýÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Àç»³Àþ¤¬°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³·Á±ØÁ°¤Î¥Ð¥¹¥×ー¥ë¤Ë¤ÏÀçÂæÊýÌÌ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¤³¤Î¶è´Ö¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆºäÀþ¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Ç½ªÆü±¿µÙ¡¢»³·ÁÅ´Æ»¤Î¥Õ¥é¥ïーÄ¹°æÀþ¤Ï½üÀã¼ÖÎ¾¤¬¸Î¾ã¤·9Æü¤È10Æü¤Î2Æü´Ö¡¢½ªÆü±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£Âå¹ÔÍ¢Á÷¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£