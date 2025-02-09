¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖÂ³¤¯¡¡²¬»³¸©ËÌ¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¡¡ÆàµÁÄ®ÆàµÁ¤Ç－8.2¡î¡¡¿¿Äí»Ôµ×À¤¤Ç－7.9¡î¤Ê¤É¡Ú²¬»³¡Û
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢Ãæ¹ñ»³ÃÏ±è¤¤¤Ç¤Ï¤±¤µ¡Ê9Æü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖÂ³¤¯¡¡²¬»³¸©ËÌ¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¡¡ÆàµÁÄ®ÆàµÁ¤Ç－8.2¡î¡¡¿¿Äí»Ôµ×À¤¤Ç－7.9¡î¤Ê¤É¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þ¤´¤í¤Î¿¿Äí»ÔÉÇ»³¤Ç¤¹¡£¤È¤¤ª¤êÆüº¹¤·¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀã¤Ï¿¿Äí»Ô¾åÄ¹ÅÄ¤Ç67cm¡¢¿·¸«»ÔÀé²°¤Ç58cm¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç²¬»³¹áÀî¤Ï¤¤Î¤¦¡Ê8Æü¡Ë¤ËÂ³¤¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÆàµÁÄ®ÆàµÁ¤Ç－8.2¡î¡¢¿¿Äí»Ôµ×À¤¤Ç－7.9¡î¡¢»°Ë»ÔºâÅÄ¤Ç－4.8¡î¤Ê¤É¤È¡¢¸®ÊÂ¤ßÉ¹ÅÀ²¼¤Î´¨¤¤Ä«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤¢¤¹¡Ê10Æü¡Ë¤Ï¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£