Perfume¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¡¤¢～¤Á¤ã¤ó¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¿·¶Ê¡ÖHuman Factory - ÅÅÂ¤¿Í´Ö -¡×¤Ç¡¢2·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿°¤Éô´²¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢·àÃæ¤Ë½Ð±é¤â¤·¤Æ¤¤¤ëPerfume¡£Æ±ºî¤Ï´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Æ¥í¡¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¸µ¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÇúÇË¥Æ¥í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ºîÉÊ¤À¡£ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤È¼çÂê²Î¤ÎÀ©ºî¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¶¦¤Ë¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Ð¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛPerfume ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ë
¢£¡ÖÃæÅÄ¡Ê¥ä¥¹¥¿¥«¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿Perfume¤À¤¬¡¢±Ç²è¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥àー¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖHuman Factory - ÅÅÂ¤¿Í´Ö -¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¡¢¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤¶Ê¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤ë±Ç²è¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤¢～¤Á¤ã¤ó¡Ë
¡¡¡ÖÍÙ¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¾¯¤·µ¡³£Åª¤ÊÉôÊ¬¤äÉÔµ¬Â§¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤«¤·¤æ¤«¡Ë
¡¡³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2003Ç¯8·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö¥¹¥¦¥£ー¥È¥Éー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤«¤éPerfume¤ÈÄ¹Ç¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö20Ç¯°Ê¾å¤º¤Ã¤È³Ú¶Ê¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÁÛÁüÎÏ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆË¤«¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤È¡¢Ç¯¡¹¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¤«¤·¤æ¤«¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¿·¶Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ëº£¤Î¤´¼«¿È¤Î¥âー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤«¿ÆÀÌ¤Î¡È¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¢～¤Á¤ã¤ó¡Ë
¡¡¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Perfume¤¬ËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£±Ç²è½Ð±é¤Ï2011Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥â¥Æ¥¡Ù°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖËÜ¿ÍÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ç²è¤È¤Ê¤ë¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¿»þ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤ËPerfume¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¤Î¤Ã¤Á¡Ë
¢£¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡Perfume¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ Á°ÊÓ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Ç¯Ëö¤«¤éº£Ç¯¤Î4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¬ÌÏ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØPerfume 10th Tour ZOZ5¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É Episode 1¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Ð¤¿º£¡¢Perfume¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï25Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Á´Á³Áý¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µÕ¶¤ò¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë´¶³Ð¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Áー¥à¤ä»ä¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤À¡¢¤ÈÄü¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤âPerfume¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢Perfume¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤¤³¤È¤äÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È²¿»ö¤â³Ú¤·¤à¡É¤È¤¤¤¦¿´°Õµ¤¤Ç¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂª¤¨Êý¼¡Âè¤Ç³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Perfume¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤«¤·¤æ¤«¡Ë
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¹¬¤»¤Ï·ëº§¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤â¹¬¤»¤Î°ì¤Ä¤Î·Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¼«Ê¬¤À¤±¤Î¹¬¤»¤Î·Á¤â¤¢¤ë¡£Perfume¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎËÜÅö¤Î¹¬¤»¤òÄÏ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Perfume¤¬¤³¤¦À¸¤¤ë¤Ê¤é»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤¢～¤Á¤ã¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¼«¿È¡¢25Ç¯¤âPerfume¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÆü°Ê³°¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤Î¤Ã¤Á¡Ë
¡¡2025Ç¯¡¢·ëÀ®26Ç¯ÌÜ¤ÎÊâ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Perfume¡£º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤ËÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÀô²Æ²»¡Ë