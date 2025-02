ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年2月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

投入時期:2025年2月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年2月も、セガプライズからかわいい「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場。

「クロミ」や「マイメロディ」たちが、”ゆるかわ”なぬいぐるみやマスコットとして展開されます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット GIRLY CHIC

投入時期:2025年2月7日より順次

サイズ:全長約9×5×10cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、ハローキティ)

千鳥格子のセットアップに、涙ぼくろが魅力的なマスコット。

ぱっちりとした瞳もかわいい「クロミ」「マイメロディ」「ハローキティ」がラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ スーパーラージぬいぐるみ“クロミ” GIRLY CHIC

投入時期:2025年2月7日より順次

サイズ:全長約35×21×48cm

種類:全1種(クロミ)

千鳥格子のリボンに、涙ぼくろが魅力的な”GIRLY CHIC”デザインを使用した「クロミ」の大きなぬいぐるみ。

存在感あるサイズに仕上げられた、抱き心地の良いプライズです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“クロミ” Milky Lolita

投入時期:2025年2月14日より順次

サイズ:全長約39×18×35cm

種類:全1種(クロミ)

白を基調とした、エレガントなスタイルをテーマにした“Milky Lolita”シリーズのぬいぐるみ。

ふんわりとした高級感のある衣装ときゅるりとしたおめめがかわいい「クロミ」がラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“マイメロディ” Milky Lolita

投入時期:2025年2月14日より順次

サイズ:全長約46×18×37cm

種類:全1種(マイメロディ)

“Milky Lolita”シリーズから展開される「マイメロディ」のぬいぐるみ。

純白の大きなリボンとふんわりワンピースがよく似合います☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット Milky Lolita

投入時期:2025年2月14日より順次

サイズ:全長約7×5×10cm

種類:全3種(クロミ、マイメロディ、シナモロール)

“Milky Lolita”シリーズより展開される、手のひらサイズのマスコット。

きゅるりとしたおめめの「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」に癒やされます☆

千鳥格子や真っ白な衣装を着こなした「サンリオキャラクターズ」のゆるかわなぬいぐるみとマスコット。

2025年2月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

