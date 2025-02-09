BLUE ENCOUNTÅÄî´½Ù°ì¤¬¡ØFLASH THE FIRST TAKE¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙOP¥Æー¥Þ¡Ö¥Ý¥é¥ê¥¹¡×¤òÈäÏª

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05/09(¶â)ËÌ³¤Æ»¡¦°°ÀîCASINO DRIVE
05/11(Æü)ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®GOLD STONE
06/18(¿å)Ä¹ºê¡¦DRUM Be-7
06/20(¶â)¼¯»ùÅç¡¦CAPARVO¥Ûー¥ë
06/21(ÅÚ)·§ËÜ¡¦B.9 V1
07/12(ÅÚ)Åçº¬¡¦½Ð±ÀAPOLLO
07/13(Æü)²¬»³¡¦YEBISU YA PRO
07/15(²Ð)¹áÀî¡¦¹â¾¾DIME
07/16(¿å)ÆÁÅç¡¦club GRINDHOUSE
08/02(ÅÚ)½©ÅÄ¡¦½©ÅÄClub SWINDLE
08/03(Æü)Ê¡Åç¡¦·´»³Hip Shot Japan
08/05(²Ð)Ä¹Ìî¡¦Ä¹ÌîCLUB JUNK BOX
08/06(¿å)ÉÙ»³¡¦Soul POWER
08/08(¶â)ÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
11/07(¶â)¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp YOKOHAMA
11/09(Æü)¿·³ã¡¦¿·³ãLOTS
11/16(Æü)µÜ¾ë¡¦ÀçÂæGIGS
11/22(ÅÚ)ËÌ³¤Æ»¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ûー¥ë
11/26(¿å)°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
11/28(¶â)Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
11/29(ÅÚ)Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12/06(ÅÚ)¹Åç¡¦BLUELIVE HIROSHIMA
12/07(Æü)¹áÀî¡¦¹â¾¾festhalle
12/19(¶â)Åìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)
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