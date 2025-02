BLUE ENCOUNTÅÄî´½Ù°ì¤¬¡ØFLASH THE FIRST TAKE¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙOP¥Æー¥Þ¡Ö¥Ý¥é¥ê¥¹¡×¤òÈäÏª

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『FLASH THE FIRST TAKE』初出演!60秒に込められた田邊駿一らしい熱いパフォーマンスは必見

BLUE ENCOUNTの田邊駿一(Vo&Gu)が『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場し、2019年にアニメ『僕のヒーローアカデミア』の第4期オープニングテーマとしてリリースされた「ポラリス」を披露した。

『THE FIRST TAKE』への出演は2020年の「ユメミグサ」以来で、『FLASH THE FIRST TAKE』には初出演となる。60秒に込められた田邊らしい熱いパフォーマンスは必見だ。

これは昨年10月末の上海・台北公演を皮切りにスタートした結成20周年ツアー『to B.E. continued』が2月5日東京ガーデンシアターにてファイナル公演の終演にあわせて公開されたもの。

アジアツアー編となる台北・上海を含め、日本全国計11箇所を周る『to B.E. continued』ツアーで、インディーズ時代から最新シングルまでの約140曲をすべて披露。

さらに、アンコールMCでは5月から開催されるアルバムツアー『BLUE ENCOUNT tour 2025 ”Meet the Quintetto”』が発表された。ツアーは5月から12月までの全25公演を予定している。

そして5月23日から25日にアメリカ・マサチューセッツ州ボストンで開催される『anime BOSTON』への出演も発表された。

リリース情報

2025.02.05 ON SALE

ALBUM『Alliance of Quintteto』

ライブ情報

BLUE ENCOUNT tour 2025 ”Meet the Quintetto”

05/08(木)北海道・北見ONION HOLL

05/09(金)北海道・旭川CASINO DRIVE

05/11(日)北海道・小樽GOLD STONE

06/18(水)長崎・DRUM Be-7

06/20(金)鹿児島・CAPARVOホール

06/21(土)熊本・B.9 V1

07/12(土)島根・出雲APOLLO

07/13(日)岡山・YEBISU YA PRO

07/15(火)香川・高松DIME

07/16(水)徳島・club GRINDHOUSE

08/02(土)秋田・秋田Club SWINDLE

08/03(日)福島・郡山Hip Shot Japan

08/05(火)長野・長野CLUB JUNK BOX

08/06(水)富山・Soul POWER

08/08(金)石川・金沢AZ

11/07(金)神奈川・KT Zepp YOKOHAMA

11/09(日)新潟・新潟LOTS

11/16(日)宮城・仙台GIGS

11/22(土)北海道・サッポロファクトリーホール

11/26(水)愛知・Zepp Nagoya

11/28(金)福岡・Zepp Fukuoka

11/29(土)大阪・Zepp Osaka Bayside

12/06(土)広島・BLUELIVE HIROSHIMA

12/07(日)香川・高松festhalle

12/19(金)東京・Zepp Haneda(TOKYO)

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

BLUE ENCOUNT OFFICIAL SITE

http://blueencount.jp/