¡Ö¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡¡»ß¤Þ¤é¤Ì¶Ã¤¡¢µÜÎ¤Íõ¤¬20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»î¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¨¤¤¤È¤Ï¡×
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥´¥ë¥Õ¿·¾¦ÉÊ¡Ö258CBP¥¢¥¤¥¢¥ó¡×¤ò»îÂÇ
¡¡¸µ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎµÜÎ¤Íõ¤µ¤ó¤¬¡¢ÀéÍÕ¡¦»Ô¸¶GC»Ô¸¶C¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥´¥ë¥Õ¿·¾¦ÉÊ»îÂÇ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¼èºà¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁ°¤Ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢´¶¿¨¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÌøÅÄ ÄÌÀÆ¡Ë
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ø258CBP¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ù¤Î5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡£¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¹â¤¯¤Æ¶¯¤¤ÃÆÆ»¤òÊü¤Á¡¢¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç6ÈÖ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÇÂÇ¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¨¤¤¤È¤Ï¡×
¡¡µÜÎ¤¤µ¤ó¤¬20ºÐ¤À¤Ã¤¿2005Ç¯¡£¼çÀï¾ì¤òÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë°Ü¤¹Á°Ç¯¤Ç¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼6¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£
¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Î5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â258CBP¤Ïµå¤Î¾å¤¬¤êÊý¡¢»ß¤Þ¤êÊý¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢258CBP¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö+5¥ä¡¼¥É¤ÎÁàºîÀ¤òÄÉµá¡×¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê·Á¾õ¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿¹â½éÂ®¡¦¹âÃÆÆ»¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö+5¥ä¡¼¥É¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î¥í¥Õ¥È¤¬¤ï¤º¤«¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¢¤ë¡£5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°ºî¤Î242CB+¤¬24ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢258CBP¤Ï23.5ÅÙ¡£7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢31ÅÙ¤«¤é30ÅÙ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»îÂÇ¤·¤¿µ¼Ô¤â¶Ã¤
¡¡µ¼Ô¤â7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÈæ¤Ù¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤Ë258CBP¤ÎÊý¤¬Èô¤Ö¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ë¡×¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Æ¤ÐÃÆÆ»¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾ï¼±¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÆæ¤ò³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬Äã¿¼½Å¿´Àß·×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤â¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î°ÂÄêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥½¡¼¥ë¤âÍ¥¤·¤µ¤ÈÈ´¤±¤òÎ¾Î©¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µÜÎ¤¤µ¤ó¤Ï258CBP¤Î5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÄã¤¤ÂÇ¤Á½Ð¤·¤ÇÉ÷¤Ë¶¯¤¤µå¤òÂÇ¤Æ¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£1»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç°é»ùÍ¥Àè¡£¥é¥¦¥ó¥É¿ô¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥×¥í»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤Æ·ã¸º¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢°úÂà¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ°ÊÍè¤Î69¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë»îÂÇ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿28ºÐ¤ÎÀîºê»ÖÊæ¤â¡Ö¡Ê¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡Ë2017Ç¯¤«¤é¡¢Áàºî¤¬Æñ¤·¤¤5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢258CBP¤Ê¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ø»È¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤È5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¶ñ·ÀÌó¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢Äá²¬²ÌÎø¤¬258CBP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµå¤Î¹â¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¡¢µ÷Î¥¤â½Ð¤ë¤Î¤ÇÍ¥¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º´Æ£¿´·ë¤â¡Ö¹½¤¨¤¿»þ¤Ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¡¢È´¤±¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢3·î6Æü¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡Ê²Æì¡¦Î°µåGC¡Ë¤Ç³«Ëë¡£Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤âÂ³¡¹¤È¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÃæ¡¢258CBP¤Î°ÒÎÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÌøÅÄ ÄÌÀÆ / Michinari Yanagida¡Ë