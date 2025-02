ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年2月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2025年2月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、アニメも人気の「おさるのジョージ」グッズが続々登場!

2025年2月はぬいぐるみやマスコット、ネックパースなど全5種類がラインナップされます。

おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ くいしんぼう

投入時期:2025年2月7日より順次

サイズ:全長約10×8×13cm

種類:全3種(バナナ、ドーナツ、カップケーキ)

食いしん坊な「ジョージ」がスイーツを抱えたぬいぐるみ。

バナナやドーナツ、カップケーキを手に嬉しそうな表情を浮かべています。

舌をペロリと出した「ジョージ」にも注目です。

おさるのジョージ ネックパース

投入時期:2025年2月14日より順次

サイズ:全長約15×10×13cm

種類:全3種(レッド、イエロー、ブルー)

「ジョージ」のコミカルな表情がかわいらしい、ネックパース。

お出かけが楽しくなる、全3種類のデザインで展開されます。

「ジョージ」のお顔には、お菓子や小物を入れることができます。

おさるのジョージ マスコット Funny Pose

投入時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約7×3×13cm

種類:全3種(両手上げ、逆立ち、大笑い)

楽しそうな「ジョージ」の表情・姿をデザインしたマスコット。

お茶目な「ジョージ」が表現された全3種がラインナップされます。

並べて飾りたくなるかわいいデザインです。

おさるのジョージ ぬいぐるみ AnimeFan

投入時期:2025年2月27日より順次

サイズ:全長約12×6×21cm

種類:全3種(ジョージ、ハンドリー、ジョージ(つりざお))

アニメにあるお話にフィーチャーした、新ぬいぐるみシリーズ”AnimeFan”。

2025年2月はシーズン2の12話「ぶ・き・み」に出てくる「ジョージ」と「ハンドリー」が登場します。

アニメの印象的なシーンを思い出すようなプライズです。

おさるのジョージ Lぬいぐるみ いないいないばあポーズ

投入時期:2025年2月27日より順次

サイズ:全長約20×17×30cm

種類:全1種(ジョージ)

腕を上げ下げすると「ジョージ」のお顔を隠したりして遊ぶことができるぬいぐるみ。

いないいないばあをする仕草は、小さなお子さんも喜ぶかわいさです。

「ジョージ」の大好物であるバナナ柄の生地にも注目です。

「ジョージ」のお茶目でキュートな雰囲気が伝わるグッズが盛りだくさん。

2025年2月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スイーツを抱えたぬいぐるみなど5種類!セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ appeared first on Dtimes.