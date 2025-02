東京ディズニーランドのワールドバザールにある「アイスクリームコーン」

シンデレラ城を望むアイスクリームショップです☆

店内にはアイスクリームがずらりと並んでいます。

東京ディズニーランド「アイスクリームコーン」グランドメニュー

場所:東京ディズニーランド/ワールドバザール

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約170席

東京ディズニーランドのワールドバザールで、ひときわ目を引く「アイスクリームコーン」のお店の看板は、20世紀初頭に発明されたアイスクリームコーンの形!

ここではおいしいアイスクリームをいただくことができます。

カウンターサービスのお店で、店内とテラス合わせて約170席の座席を用意◎

白とピンクのインテリアがとってもスウィートでかわいい店内、シンデレラ城を眺めることのできるテラス席、どちらも魅力的です。

今回はそんな「アイスクリームコーン」のグランドメニューを紹介していきます☆

アイスクリーム

価格:400円

バニラダブルチョコレートストロベリーストロベリーチーズ抹茶チョコレートミントピーチシャーベット

定番のバニラ味から、変わり種のストロベリーチーズ味まで、老若男女問わず人気のフレーバーが勢揃い!

パリパリのコーンと、ディズニーキャラクターがデザインされたカップ、お好みで選ぶことができます。

ホットチョコレート&ストロベリー

価格:700円

提供期間:2024年11月8日〜2025年3月31日

寒い日にうれしいホットチョコレートのドリンク。

濃厚なホットチョコレートに、ドライストロベリーやチョコレートをたっぷりとトッピング!

甘いチョコレートに、ストロベリーの酸味がアクセントになっています。

スナック

「アイスクリームコーン」では、お土産にもぴったりなミニスナックケースも提供されています。

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ミニーマウス)

価格:1,200円

提供期間:2024年9月1日〜2025年3月31日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

ドレッサーでメイクをする「ミニーマウス」のミニスナックケース。

全体的にパステル調の優しい色味が可愛らしく、ドレッサーの一番下の引き出しを空けるとカラフルチョコレートが出てきます☆

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ドナルドダック)

価格:1,100円

提供期間:2024年9月1日〜2025年3月31日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

「ドナルドダック」モチーフのミニスナックケース。

「ドナルドダック」のチャームポイントでもあるもふもふのお尻と足がひょっこりと出た、カプセルトイ風のデザインが楽しい!

ソフトドリンク

「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

コーヒー 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円

2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、東京ディズニーランドで開催中のスペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

「アイスクリームコーン」でも、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」にちなんだスペシャルメニューが登場しています☆

スウィーツ・ポップ・ワールドサンデー(ストロベリーゼリー)

価格:850円

提供期間:2024年12月26日〜

パレードに登場するフロートをイメージしたサンデー。

ゼリー、ホイップ、ソフトクリーム、ソース、すべてがストロベリー尽くしの一品です!

ミニーマウスのカチューシャクッキー

価格:700円

提供期間:2024年12月26日〜

「ミニーマウス」のカチューシャをイメージしたアイシングクッキー。

スペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の主役「ヴァネロペ」をイメージした色合いがとってもキュート☆

耳をよく見ると、ドットに紛れて「ミッキーマウス」のお顔のシルエットが隠れています。

たっぷり歩いて疲れたら、冷たいデザートでリフレッシュ!

東京ディズニーランド「アイスクリームコーン」グランドメニューの紹介でした。

