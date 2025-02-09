Åìµþ£Ö¡¢Ì¾Ìç¤Î¡Ö£±£°ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿£Æ£×ÌÚÂ¼Í¦Âç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¡Ú£Ê£±³«Ëë¡¡Ã´Åöµ¼Ô¤ÎÃíÌÜ¡Û
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï³«ËëÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¡¢Ã´Åöµ¼Ô¤Ë¤è¤ëº£µ¨¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤äÃ´Åö¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁ´£¶²ó¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£½é²ó¤Ï£Ê£±Éüµ¢£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¡¢ºòµ¨£¶°Ì¤«¤é¤Î¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹Åìµþ£Ö¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹£Æ£×ÌÚÂ¼Í¦Âç¡Ê£²£³¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡½ÅÀï¼Ö¤Î¤´¤È¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤Ç¡¢Åìµþ£Ö¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬£Æ£×ÌÚÂ¼¤À¡£µþÅÔ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï£±£°ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±¤Ç£¶°Ì¤ËÆþ¤ëÂçÌö¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢ÅÁÅý¥¯¥é¥Ö¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£°¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯°Ê¾å¤ËÀÕÇ¤´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£µîÇ¯°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¸£´¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï£±¥È¥Ã¥×¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¡£¶þ¶¯¤Ê£Ê£±¤Î£Ä£Æ¿Ø¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢Å¨¤ò¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·¤Æ¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ä¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤«¤é¤Ç¤âÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë£Æ£×¤¬°ìÈÖ¡×¤È¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï½ÅÅÀÅª¤Ë¡Ö¶ì¼ê¡×¤À¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ëÎý½¬¤òÂ³¤±¡¢¿Ê²½¤ÎÊâ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¿·¤·¤¤·Ê¿§¡×¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºòµ¨°Ê¾å¤Î¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤È¥«¥Ã¥×Àï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌÚÂ¼¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤È¼«³Ð½½Ê¬¡£ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤«¤éº£Ç¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊÅìµþ£ÖÃ´Åö¡¦¸åÆ£Î¼ÂÀ¡Ë
¡¡¡þÌÚÂ¼¡¡Í¦Âç¡¡¡Ê¤¤à¤é¡¦¤æ¤¦¤À¤¤¡Ë£²£°£°£±Ç¯£²·î£²£¸Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡££²£³ºÐ¡£¿À¸Í£Õ¡½£±£µ¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£³Ç¯¤Ë£Ê£±µþÅÔ¤ËÆþÃÄ¡££²£³Ç¯£¸·î¤Ë£Ê£²¶âÂô¡¢£²£´Ç¯¤Ë£Ê£±Åìµþ£Ö¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÅìµþ£Ö¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡££Ê£±ÄÌ»»£µ£°»î¹ç£±£°ÆÀÅÀ¡¢£Ê£²ÄÌ»»£±£°»î¹ç£±ÆÀÅÀ¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¸£´¥¥í¡£