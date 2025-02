ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、揚げ物や下味つけに便利な、ディズニーデザイン「ステンレスバットセット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ステンレスバットセット」ミッキーマウス&ミニーマウス

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:【バット】幅約22.2、奥行約16.8、高さ約3.6cm、【フタ】約幅22.8、奥行約17.7、高さ約1.5cm、【シールフタ】幅約22.4、奥行約17.2、高さ約0.8cm、【アミ】幅約19.8、奥行約14.2、高さ約0.8cm

満水容量:約1.1L(バット)

製品重量:【バット】約191g、【フタ】約153g、【シールフタ】約54g、【アミ】約55g

主材:18-8ステンレス、【シールフタ】ポリエチレン樹脂

シールフタのみ食洗機不可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのステンレスバットセット。

角型のステンレスバットと網、ステンレスフタ、シールフタの4点がセットになっているので、揚げ物や食材の下味付けなどがスムーズにできて、様々なシーンで重宝します!

© Disney

また、ステンレスバットとステンレスフタのそれぞれに「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の異なるアートが施され、調理中も目に入るたびにテンションが上がりそう☆

© Disney

下ごしらえした食材を入れたバットにはステンレスフタをしておくことができます。

ステンレスフタは裏返せば、浅型トレイとしても使用が可能◎

© Disney

シールフタをすれば冷蔵庫で保存もOK!

シールフタはポリエチレン樹脂製で中身が見やすく、食洗機にも対応しています。

冷蔵庫の保存もできて、キッチンで大活躍。

揚げ物や下味つけに便利な、ディズニーデザイン「ステンレスバットセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

