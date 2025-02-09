¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¡¡Ö°ì»þ´ü¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆüËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·è¤á¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¡×Ä¶ÂçÊª¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê45¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¡×¤È¤¤¤¦À¯³¦¤ÎÄ¶ÂçÊª¤¿¤Á¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼¤Ï2005Ç¯¡¢Í¹À¯²ò»¶¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè44²ó½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞÈæÎãÆî´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢83¿Í¤Î¡È¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ½éÅöÁª¤¹¤ë¤â¡¢2´üÌÜ¤Î½ÐÇÏ¤ÏÃÇÇ°¡£2009Ç¯¡¢1´ü¤Ç½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÇÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àô½ã°ìÏº¸µÁíÍý¤¬Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦ÀÖºä¤Î³äË£ÎÁÍýÅ¹¡ÖÄÅ¤ä¤Þ¡×¤ò¾Ò²ð¡£¿ùÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤¬TBS¤Î¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÉðÉô¶Ð¸µ´´»öÄ¹¤«¤éÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬À¯¼£²È½ª¤ï¤Ã¤Æ10²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤ªÁ°¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡È²È¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¡É¤È¡È¤É¤³¤À¤è¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡ÈTBS½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¾®ÀôÁíÍý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡¢º£¤¹¤°Íè¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤·¤«Ãå¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÃå¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡ÊÃÇ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡Ë¡£¡È¥ï¥¤¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤«¤é¡É¤È¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¡ª¡×¤È¾®Àô¸µÁíÍý¡¢ÉðÉô¸µ´´»öÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¸µ´´»öÄ¹¤ÎÃæÀî½¨Ä¾»á¡¢Æó³¬½ÓÇî»á¡¢»³ºêÂó»á¤Ë¿ùÂ¼¤¬°Ï¤Þ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª½ÅÄÃ¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£¿ùÂ¼¤â¡Ö°ì»þ´ü¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆüËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·è¤á¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£
¡¡¿ùÂ¼¤¬¤³¤Î²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾®ÀôÆ±Áë²ñ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó²¿¼þ¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡È¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Ê¤ó¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¥¢¥¤¥Ä¡¢º£¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÅÅÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤ó¡¢Í¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡È¸«¤Æ¤ë¤¾¡É¡È´èÄ¥¤ì¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ÍîÁª¤·¤Æ¡¢10²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»þ¤Ï¾·¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¡Ö²þ¤á¤Æ¡ÈÁªµó¤É¤¦¤À¡©¡É¤È¤«¤Ï¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¡ª¡×¤È¿ùÂ¼¡£¡ÖËÍ¤Í¡¢°ì½Ö¤Í¡¢¡È¤¢¤é¡É¤È¡£¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡£·ë¹½¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¤¢¤ë¤·¤Ê¤¡¤È¡×¤È½ÐÇÏÍ×ÀÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö¤Ç¤âÁªµó¤Î¡È¤»¡É¤Î»ú¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÚºß15Ê¬¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£