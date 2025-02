milet¡¢¥¤¥³¥é¥Ö¤é¤¬½éÅÐ¾ì¡ª²Î»ìÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ÏÝ¯ºä46¤Î¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¤¬³ÍÆÀ

歌詞検索サービス「歌ネット」が、2月6日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、櫻坂46の「UDAGAWA GENERATION」が輝いた。2025年2月19日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、二期生・森田ひかるがセンターを務める。先日、MVも公開。櫻坂46としては初めてのワンカット撮影に挑戦しており、メンバーの新鮮な表情や今までになかったキャッチーな振り付けにも注目だ。MVの監督は、櫻坂46の数々の楽曲を手掛ける池田一真が務めた。

3位には、.ENDRECHERI.の「.ENDRECHERI. Brother」が初登場。2025年2月26日にリリースされるミニアルバム『END RE』収録曲であり、1月22日〜3月23日まで東京・渋谷ストリームホールで開催される日本最大級のストリートアート展【Stream of Banksy Effect ストリートアートの進化と革命 展 - Street Art (R)Evolution -】テーマソングだ。オーディエンスとのコール&レスポンスから生まれた、FUNKのグルーヴの中で純粋に己を開放することを歌い、すでにライブでは会場一体となって必ず盛り上がる楽曲となっている。

4位には、miletの「I still」が初登場。2025年2月26日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、自身が映画初出演でヒロインを務める映画『知らないカノジョ』主題歌として書き下ろされた。運命的な出会いから、すれ違い、失敗しながらも本当の愛に気づいていく主人公・リク(中島健人)に<ここにいるよ>と呼びかける同曲は、常にリクとミナミの人生に寄り添い、二人の愛の行方を左右する重要なアイテムでもあり続ける。二人を見守るような歌詞とメロディーが、切なさと感動を呼び起こす1曲となっている。

5位には、=LOVEの「恋人以上、好き未満」が初登場。2025年2月26日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。』オープニングテーマだ。センターを務めるのは佐々木舞香。魔法にかかったように突然気づいた“好き”という想いが通じるまでの、不安とときめきをキュートに綴ったラブソングとなっている。

6位には、青山新の「身勝手な女」が初登場。2025年2月19日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。デビュー6年目、成長した表現力で挑むブルース歌謡の世界。歌は<「私より 幸せに ならないで」>と幕を開ける。女心にひそむ「わがまま」や「つよがり」を可憐に描いた麻こよみ会心の抒情詩が印象的な1曲となっている。

【2025年2月6日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 UDAGAWA GENERATION/櫻坂462位 Puppets Can’t Control You/ONE OK ROCK3位 .ENDRECHERI. Brother/.ENDRECHERI.4位 I still/milet5位 恋人以上、好き未満/=LOVE6位 身勝手な女/青山新7位 ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)/LiSA8位 B.A.D(Breaking All Destinations) /THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE9位 With a Wish/鬼頭明里10位 +Matter/ONE OK ROCK