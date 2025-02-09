½©ÅÄ»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¹õ±ì¤È±ê¡¡½»Âð¤È¾®²°4Åï¤¬Á´¾Æ
9ÆüÄ«¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç½»Âð¤È¾®²°¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ4Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï½©ÅÄ»Ô¿Î°æÅÄÊ¡Åç¤ÎËÙ°æÁ±Íº¤µ¤ó89ºÐ¤Î½»ÂðÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¾®²°¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È9Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¡Ö¾®²°¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ½»Âð¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¾ÃËÉ¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î²Ð»ö¤Ç²Ð¸µ¤Î¾®²°1Åï¤È½»Âð1Åï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð1Åï¤È¾®²°1Åï¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ4Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÃËÀ2¿Í¤¬¤ä¤±¤É¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏJR±©¸åµíÅç±Ø¤«¤éÆîÅì¤Ë¤ª¤è¤½1¡¦5¥¥í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£