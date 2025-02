【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

クレーネルは、2月9日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より「カズサ」などのスケールフィギュアを出展している。

今回初公開となるのは、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より「カズサ」の1/7スケールフィギュア原型、「アズールレーン」より「フォーミダブル スイートタイムVer.」の1/7スケールフィギュア原型。「アズールレーン」より「尾張」と、「ホロライブプロダクション」より尾丸ポルカさんの1/7スケールフィギュア化も発表された。

「ブルーアーカイブ -Blue Archive- カズサ」1/7スケールフィギュア

「アズールレーン フォーミダブル スイートタイムVer.」1/6スケールフィギュア

「アズールレーン 尾張」1/7スケールフィギュア

「ホロライブプロダクション 尾丸ポルカ」1/7スケールフィギュア

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) Cygames, Inc.

(C) 2016 COVER Corp.