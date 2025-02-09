¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î½ÐÍè±É¤¨¡Ö£±£²£°ÅÀÃæ£±£°£°ÅÀ¡ª¡¡£²£°ÅÀ¤ÏÅ·µ¤¤Î°¤µ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤ËÀéÍÕ¡¦¶å½½¶åÎ¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¡Ö£²Ç¯Á°¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¡¢Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¡£ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°áÁõ¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î·î¤Ï»ä¤Î¹¥¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°áÁõ¤Î¥´¥¹¥í¥ê¤È¤«¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÊì¤ÈÍ§¿Í¤ËÅÏ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¤È¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡»£±ÆÆü¤Ï±«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¤¬¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤´¶¤¸¤¬½Ð¤¿¡£¼¼Æâ¤Ç¤Î»£±Æ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½ÐÍè±É¤¨¤Ï£±£²£°ÅÀÃæ£±£°£°ÅÀ¡ª¡¡£²£°ÅÀ¤ÏÅ·µ¤¤Î°¤µ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£