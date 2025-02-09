ILLIT¡¢Japan 1st Digital Single¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¸ø³«¡¡½ã¿è¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ
ILLIT(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
ILLIT(¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È) Japan 1st Digital Single ¡ÆAlmond Chocolate¡Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤¬£¹Æü¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
2·î9Æü¡¢ILLIT(YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA)¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Japan 1st Digital Single ¡ÆAlmond Chocolate¡Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤¬2¼ïÎà¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
1Ëç¤Ï½ãÇò¤ÎÇØ·Ê¤ËÀ¶½ã¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë½ã¿è¤Ê»Ñ¤Î5¿Í¤Ë»ëÀþ¤¬°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¤â¤¦1Ëç¤Ï5¿Í¤¬¿²Å¾¤Ö¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤È±Ç¤ê¹þ¤à¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬³Ú¶Ê¤È¤Î´ØÏ¢À¤ò°Å¼¨¤µ¤»¤ë¡£2Ëç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×¤ÇILLIT¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò²Î¤¦¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Ï¡¢3·î7Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¡£ILLIT½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ë¤·¤Æ±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¡¢ILLIT¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤¬»Ç¤¨¤ë¡£±Ç²è¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÏÎß·×200ËüÉôÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëµÜÀ¤Î°Ìï¤Î½éÃ±ÆÈ¼ç±éºîÉÊ¡£
¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢ÀèÎ©¤Ã¤Æ1·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤ò»Ï¤á¡¢ILLIT¤Î¸ø¼°TikTok¤äInstagram¤Ç²»¸»¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ä¤·¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤äÎø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Ï¡¢SEKAI NO OWARI¤ÎNakajin¤ÈBTS¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Pdogg¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê°ì¶Ê¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿J-POPÄ´¤Î¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Ç²Î¤¦Ç®¤¤Îø¿´¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤ÎÃÂÀ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£