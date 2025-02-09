¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢²è´üÅª¤À¡Ä¡×Ì¼¡¦ÅÄÂ¼ÎÜÆàÈï¹ð¤ÈÈï³²ÃËÀ¤Î¡È½éÌë¡É¤ÎÆü¡¢Êì¡¦¹À»ÒÈï¹ð¤¬É×¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶ÃÃ²LINE¡×¡Ú¥¹¥¹¥¥Î»ö·ï¸øÈ½¡Û
¡¡2023Ç¯7·î¡¢»¥ËÚ»Ô¡¦¥¹¥¹¥¥Î¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¬Éô¤òÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Æ»Ò3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢»¦¿Í¤Û¤¦½õ¤ä»àÂÎÂ»²õ¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã¡¦ÅÄÂ¼½¤Èï¹ð¡Ê61¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬¡¢1·î14Æü¤«¤é»¥ËÚÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ½÷¡×¤Ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡ÄÅÄÂ¼ÎÜÆàÈï¹ð¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤ÎÅÉÁõºîÉÊ¡¢¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¿§»È¤¤¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É
¡¡1·î29Æü¡¢30Æü¤Î¸øÈ½¤Ë¤Ï¡¢»àÂÎÂ»²õ¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¡¦ÅÄÂ¼¹À»ÒÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤â¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Î¿ÒÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¸ì¤é¤ì¤¿²ÈÂ²´Ø·¸¡¢»ö·ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ëÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉáÄÌ»á¤¬¡¢¹À»ÒÈï¹ð¤Î¼çÄ¥¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¸Æ¤Ó´·¤ì¤¿¸ýÄ´¤Ç¡Ö¥·¥ó¥·¥¢¤µ¤ó¡×
¡¡Ì¼¤ÎÅÄÂ¼ÎÜÆàÈï¹ð¡Ê30¡Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ÏÍ§¿Í¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÝ·ò¼¼ÅÐ¹»¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É½ù¡¹¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢18ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³°½Ð¤Ï¿Æ¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ê¤·¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤è¤ê¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹À»ÒÈï¹ð¤Î¸øÈ½¤Ç¤âÅÙ¡¹¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÜÆà¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÈÉ½¸½¡£ÊóÆ»¤Ç¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢Î¾¿Æ¤È¤âÌ¼¤ËÀäÂÐÅª¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹À»ÒÈï¹ð¤Ïº£²ó¤Î¿ÒÌä¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¤·¤Ä¤±¤Ï¡ËÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡¢¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÜÆàÈï¹ð¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ï¾ÜºÙ¤Ë¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÜÆàÈï¹ð¤¬18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î°ì²È¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÎÜÆàÈï¹ð¤¬¡ÖÅÄÂ¼ÎÜÆà¤Ï»à¤ó¤À¡£º²¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÈÂÎ¤Ï»ä¤À¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥·¥ó¥·¥¢¡¢¥ë¥ë¡¼¤À¡×¤È¡¢¼«¿È¤ËÊ£¿ô¤Î¿Í³Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¾¿Æ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¿Í³Ê¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦ÎÜÆàÈï¹ð¤ò¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÈÂ²¤Î°Û¾ïÀ¤¬ËµÄ°ÀÊ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡Ö°Û¤Ê¤ë¿Í³Ê¤Ï¡¢Ì¾Á°¤À¤±¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Â¾¤Ë°ã¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¹À»ÒÈï¹ð¡Ö¸ýÄ´¤äÂÖÅÙ¤â¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¡È¥·¥ó¥·¥¢¡É¤È¤¤¤¦¿Í³Ê¤ÎÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¹À»ÒÈï¹ð¡Ö¡È¥·¥ó¥·¥¢¤µ¤ó¡É¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡°ì¿ÍÌ¼¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¿Í³Ê¤Ë¡¢¸Æ¤Ó´·¤ì¤¿¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤µ¤ó¡×¤Å¤±¤ÇÏÃ¤¹¹À»ÒÈï¹ð¡£18ºÐ¤«¤é12Ç¯´Ö¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿Í³Ê¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢Êì¿Æ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¡È´¶³Ð¡É¤Ë»×¤ï¤º¿È¿Ì¤¤¤·¤¿¡£
¹À»ÒÈï¹ð¡ÖÉ×¡Ê½¤Èï¹ð¡Ë¤¬Àº¿À²Ê°å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤Û¤É¤Ê¤éÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¤È¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«ÂÐ±þ¤¬°¤±¤ì¤Ð¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢·è¤·¤Æ»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°ì²È¤ÎÆü¾ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹À»ÒÈï¹ð¤¬Ë¡Äî¤ÇÎ®¤·¤¿¡ÈÎÞ¡É
¡¡»ö·ïÅö»þ¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÜÆàÈï¹ð¡£°ì¿Í¤Ç³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿¼Ìë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½¤Èï¹ð¤¬ÎÜÆàÈï¹ð¤ÎË¾¤à¾ì½ê¤Ë¼Ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¡£½¤Èï¹ð¤Ï¡¢Ãë¤ÏÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ê¤«¤Ç¤Î¡ÈÉÕ¤Åº¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤¬Â³¤¤¤¿ÎÜÆàÈï¹ð¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¹À»ÒÈï¹ð¤Ï¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎÜÆàÈï¹ð¤Ï½êÍÊª¤Ø¤Î°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÜÆàÈï¹ð¤ÎÊª¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¿¨¤ì¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²È¤ÏÊª¤Ç°î¤ì¥´¥ß²°Éß¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¹À»ÒÈï¹ð¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¼«¿È¤Î¿²¾²¤¬¶Ï¤«¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½¤Èï¹ð¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¯ËèÈÕ¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿¶Ñ10Ëü±ß¤Û¤É¤¹¤ë¥É¡¼¥ë¤ò100ÂÎ°Ê¾å½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿ÀÍÍ¤òã«¤ëµ·¼°ÍÑ¥Ê¥¤¥Õ¡¢¥É¡¼¥ë¤Î»£±ÆÍÑ¥Ü¡¼¥É¤òºîÀ®¤¹¤ë¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤È¤½¤ì¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¥Î¥³¥®¥ê¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ö·ï¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤ä¿ÏÊªÎà¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ê¡Ê¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤Ï¥É¡¼¥ë¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍÑ¡Ë¡¢¹ØÆþ¤Ï»ö·ï¤Î¼ê½õ¤±¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë½¤Èï¹ðÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÎÜÆàÈï¹ð¤Ï²áµî¤Ë2ÅÙ¼«»¦Ì¤¿ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£16ºÐ¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤âËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤ï¤á¤¡¢¿ÈÂÎ¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ó¶Ú¡¢ÏÓ¤Ê¤É¼«½ý¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÎÜÆàÈï¹ð¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾Ú¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹À»ÒÈï¹ð¤«¤é»×¤ï¤º´¶¾ð¤¬°î¤ì¤¿¡£
¹À»ÒÈï¹ð¡ÖÂ¾¤Ë¤è¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Ê¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·ÎÞÀ¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¸ý¤ÎÃ¼¤«¤é¼ª¤Ë¤«¤±¤Æ½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ÛÍÍ¤¹¤®¤ë»ö·ï¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾Ú¸ÀÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¹À»ÒÈï¹ð¡£°¦¤¹¤ë°ì¿ÍÌ¼¤Î´é¤ò¼«¤é½ý¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢Ëµ¤«¤é¤Ï°Û¾ï¤È»×¤¨¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉ×ÉØ¤Î¡ÖÉÔ²º¤ÊLINE¤ä¤ê¼è¤ê¡×
¡¡2023Ç¯5·î28Æü¡¢¹À»ÒÈï¹ð¤Ï½¤Èï¹ð¤«¤é¡¢ÎÜÆàÈï¹ð¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿ÃËÀ¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹À»ÒÈï¹ð¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÊÖ¿®¡£ÉáÃÊ°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÜÆàÈï¹ð¤¬¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö²è´üÅª¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÃËÀ¤³¤½¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¹À»ÒÈï¹ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿ÎÜÆàÈï¹ð¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ËØ³Á³¤È¤¹¤ë¡£Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÜÆàÈï¹ð¤ÏÆ¨¤²Êý¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢·ë¶É½é¤á¤Æ¤ÎÀ¹Ô°Ù¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÅÙ¤ÎÀ¹Ô°Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿ÈòÇ¥¶ñ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡ÊÉã¡¦½¤Èï¹ð¤ÏºòÇ¯10·î¤Î¸øÈ½¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤½¤¦¡Ê½éÂÎ¸³¡Ë¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ì½µ´Ö¤Û¤É¤ÇÎÜÆàÈï¹ð¤ÏÈï³²¼Ô¤òÃµ¤¹¤È¸À¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈòÇ¥¶ñ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼Õºá¤òµá¤á¤ë¤Î¤È¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¼çÆ³¤ÇSM¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿Èï³²¼Ô¤Ë¡¢ÎÜÆàÈï¹ð¤Ï¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿--¸åÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÅöÆü¤ÎÎÜÆàÈï¹ð¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¼«Âð¤ÎÍá¼¼¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉáÄÌ¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë