¶âÀµ²¸»á¡Ö³Ë´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¿··×²è»ö¶È¡×¤Ë¸ÀµÚ¡¡ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ë
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¡Ö³Ë¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤·×²è»ö¶È¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±·³ÁÏ·ú77Ç¯¤ÎµÇ°Æü¤Î¤¤Î¤¦¡¢¶âÁí½ñµ¤¬¹ñËÉ¾Ê¤Ç±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±éÀâ¤Ç¤Ï¡Ö³Ë¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò²ÃÂ®Åª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÏ¢¤Î¿·¤·¤¤·×²è»ö¶È¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö³ËÀïÎÏ¤ò°ìÁØ¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤¯³Î¸Ç¤¿¤ëÊý¿Ë¡×¤òºÆ¤ÓÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·×²è¤ÎÃæ¿È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤Î2¹ñ´Ö¡¢Â¿¹ñ´Ö¤Î¡Ö³ËÀïÁèÌÏµ¼±é½¬¡×¤¬Ä«Á¯È¾Åç¤Î·³»öÅªÉÔ¶Ñ¹Õ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¾òÌó¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£