¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¡¡ÖÈï¤»¤Æ¤¤¤¿»õ¤¬¡¡¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¶á¡¡»õ¤Ë¡©»õ·Ô¤Ë¡©¡¡¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡¸½¶·ÌÀ¤«¤¹
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¡¡ÖÈï¤»¤Æ¤¤¤¿»õ¤¬¡¡¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¶á¡¡»õ¤Ë¡©»õ·Ô¤Ë¡©¡¡¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡¸½¶·ÌÀ¤«¤¹
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö´¨¤¤Æü¤Ï¡¡¤¹¤°¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤Þ¤¹¡¡¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤¹¤ë¤«¤é¤Î¤«¤Í¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¡¡¥Á¥ç¥¤¤È¡¡¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥¿¥ë¥È¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡Ö¥¬¥ê¥Ã¡×¡Ö¥¨¥Ã¡ª¡©¡×¡ÖÈï¤»¤Æ¤¤¤¿»õ¤¬¡¡¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¡»õ¤Ë¡©»õ·Ô¤Ë¡©¡¡¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£±£¶Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡±¦Â¦¤Î»õ·Ô¤Î¼ð¤ì¤Ï¡¡3ÆüÁ°¤Ë¡¡¼ð¤ì¤¬¼£¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¡º£ÅÙ¤Ï»õ·Ô¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¡¤¿¤À¤¤¤Þ¡¡¿©»ö¤ò½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¸ÂÄê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
¹¹¤Ë¡¢£±£²·î£±£·Æü¤Ë¤Ï¡Ö¸ýÆâ±ê¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢20ºÐ¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤é¤Ë22ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢°ìÌö¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼Çµï¤òµÙ¤ß¡¢ºÆ¡¹ºÆÈ¯¤·¤¿¤¬¤ó¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£±£²Ç¯¡¦£±·î¡¢¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¡×¤¬È½ÌÀ¤·¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¡£
£²£°£±£·Ç¯¡¦£³·î¤Ë¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆÈ¯¡×¡£
£²£°£±£·Ç¯¡¦£±£±·î¤Ë¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡¢¡ÖºÆ¡¹È¯¡×¡£
£²£°£²£³Ç¯¡¦£±·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆ¡¹ºÆÈ¯¡×¡£¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û