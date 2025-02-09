cosmosy¡¢¡Özigy=zigy¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«
2024Ç¯12·î31Æü¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢1st SG¡Özigy=zigy¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÆüËÜ¿Í4¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×cosmosy¤¬¡¢¡Özigy=zigy¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
2025Ç¯2·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Özigy=zigy¡×¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é³ÆSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î²ÃÂ®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
himesha¡Ê¥Ò¥á¥·¥ã¡Ë
de_hana¡Ê¥Ç¥£¥Ï¥Ê¡Ë
kamión¡Ê¥«¥ß¥ª¥ó¡Ë
a¡Çmei¡Ê¥¨¥¤¥á¥¤¡Ë
cosmosy 1st SG¡Özigy=zigy¡×
¢¡cosmosy¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram