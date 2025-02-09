¡ÖÁ´¿È¤¬¾Æ¤±¤¿°äÂÎ¤ò¸«¤¿¤é¡¢Äï¤À¤Ã¤¿¡×¹Åç¤ÇÈïÇú¢ª²ÈÂ²Á´°÷»àË´¢ª9ºÐ¤«¤é´Ú¹ñ¤ÇÀ¸³è¡Ä¡È¸¶Çú¸É»ù¡É¤ÎÃËÀ¡Ê89¡Ë¤¬Êâ¤ó¤À¡¢ÇÈÍð¤ÎÈ¾À¸
¡¡1945Ç¯8·î6Æü¡¢9ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¹Åç¤ÎÇú¿´ÃÏ¤ÇÈïÇú¤·¡¢Êì¤ÈÄï¤òË´¤¯¤·¤¿Í§ÅÄÅµ¹°¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¡£²ÈÂ²¤ò¼º¤¤¡È¸É»ù¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Í§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤ë¤¬¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¿¤È¤«À¸¤±ä¤Ó¤Æ24ºÐ¤Çµ¢¹ñ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÂçºå¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡ÖÁ´¿È¤¬¾Æ¤±¤¿°äÂÎ¤ò¸«¤¿¤é¡¢Äï¤À¤Ã¤¿¡×¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í§ÅÄ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡Í§ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÇú¿´ÃÏ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¸«¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¸¶Çú¸É»ù¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤Ê¤¼´Ú¹ñ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È²£ÅÄ»á¤¬¡¢Í§ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇÈÍð¤ÎÈ¾À¸¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
9ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¹Åç¤ÎÇú¿´ÃÏ¤ÇÈïÇú¤·¡¢¸¶Çú¸É»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿Í§ÅÄÅµ¹°¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡á¥Õ¥ê¡¼¥È²£ÅÄ¡Ë
¢¡¢¡¢¡
Çú¿´ÃÏ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿480m¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ÇÈïÇú
¡¡¾¼ÏÂ20Ç¯8·î6Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬¡¢¹Åç»Ô³¹ÃÏ¾å¶õ¤ËÅþÃ£¤·¤¿B29Çú·âµ¡¡Ö¥¨¥Î¥é¡¦¥²¥¤¡×¹æ¤Ï¡¢¿ÍÎà»Ë¾å¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢35Ëü¤â¤ÎÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤òÅê²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¾å600m¤Û¤É¤Ç³ËÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤¹¤È½Ö»þ¤ËµðÂç¤Ê²Ðµå¤¬È¯À¸¡¢Êü½Ð¤µ¤ì¤ëÇ®Àþ¤ÏÇú¿´ÃÏ¼þÊÕ¤ÎÃÏÉ½ÌÌ¤òÀÝ»á3000¡Á4000ÅÙ¤Ç¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¡¢ÇúÉ÷¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Ê¤¬¤éÉÃÂ®440m¤Ç³ÈÂç¡¢Ìó10ÉÃ¤Ç¤Û¤Ü»Ô³¹Á´°è¤ØÅþÃ£¤·¤¿¡£Çú¿´ÃÏ¤«¤é500m°ÊÆâ¤ÇÈïÇú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢98¡ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çú¿´ÃÏ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿480m¤Û¤É¡¢¸¶Çú¥É¡¼¥à¡Ê¹Åç¸©»º¶È¾©Îå´Û¡Ë¤ÎÎ©¤Ä³Ø¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂÞÄ®¹ñÌ±³Ø¹»¤Ï¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü³Ø¹»¤Ë¤¤¤¿100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿3¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¶µ»Õ1Ì¾¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¡£
Á´¿È¤¬¾Æ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤Î°äÂÎ¤ÏÄï¤À¤Ã¤¿
¡¡À¸Â¸¼Ô¤Î1¿Í¡¢Åö»þ4Ç¯À¸¡¦9ºÐ¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢º£Ç¯90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÍ§ÅÄÅµ¹°¤µ¤ó¡£Çú¿´ÃÏÉÕ¶á¤ÇÈïÇú¤·¤Æ¤´·òºß¤ÎÍ§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¾Ú¸À¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡ÖÃÏ²¼¤Ë¹ß¤ê¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ô¥«¡¼¤Ã¤È¸÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¹ø¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡£¡ÊÃÏ¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ë¡Ä¡Ä¤Þ¤Ã¤¯¤í¤±¡×
¡¡³Ø¹»¤ÎÃÏ²¼¤Ë²¼ÂÌÈ¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÙ¹ï¤·¤¿Í§ÅÄ¤µ¤ó¤¬¾åÍú¤¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢Á®¸÷¤ÈÇúÉ÷¤òÍá¤Ó¤Æ¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¹ø¤ò¶¯ÂÇ¤·¤Æµ¤Àä¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢º½Ô¼¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ëÃÏ²¼¼¼¤Ï¿¿¤Ã°Å¤À¤Ã¤¿¡£Çç¤¤½Ð¤·¤Æ³¬ÃÊ¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î°äÂÎ¡£Á´¿È¤¬¾Æ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿·¤¤Ë¡¢Êì¤Î»ú¤Ç¡ÖÍ§ÅÄ¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£Äï¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏÍ§ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤°¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£Åê²¼Ä¾¸å¡¢¶²ÉÝ¤Ê¤É¤Ê¤Ë¤«´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¸«¤Æ¤âÉÝ¤¤¤È¤«Á´Á³¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¡£¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×
¡¡¾¯¤·¤âÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÅú¤¨¤¿¡£Ä¹¤¤·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢¤Þ¤¿¹âÎð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Í§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤é´¶³´¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¡£Ã»¤¯¡¢¤¿¤À¡¢Ã¸¡¹¤È¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·°Ê¸åÈà¤¬Êâ¤ó¤ÀÈ¾À¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¸¶Çú¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ÝÂê¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¡£¸¶ÇúÅê²¼°Ê¸å¤ÎÊâ¤ß¤¬¤ä¤äÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡½¡½¡£
Ç®Àþ¤ÇÏÓ¤ÎÈé¤¬Çí¤¬¤ì¤¿½÷À¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë
¡¡À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤â¤¦1¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¹»¼Ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢±¿Æ°¾ì¤Ë¤â¹õ¤¯Ãº²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ã¯°ì¿Í¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Æ¤É¤â¤Ê¤¯³¹¤Ø½Ð¤Æ¡¢Èæ¼£»³¤Ø¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÉ¬»à¤Ë¤¢¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢½÷À¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¡£
¡ÖÈé¤¬¤à¤±¤Æ¡¢Î¾Êý¤Î¼ê¤Ë¤Ö¤é¤µ¤¬¤Ã¤Æ¡£´é¤ÎÈ¾Ê¬¡¢¤ä¤±¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡×
¡¡½÷À¤ÏÎ¾¼ê¤òÁ°¤ØÆÍ¤½Ð¤·Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶ÇúÅê²¼¸å¤Î³¹¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤ä¾Ú¸À¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ÑÀª¤ÇÊâ¤¯¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÇ®Àþ¤Ë¤è¤êÏÓ¤ÎÈé¤¬Çí¤¬¤ì¡¢ÄÞ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤«¤í¤¦¤¸¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬·ãÄË¤ò¤³¤é¤¨¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¡£½÷À¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤È¤â¤Ï¤°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í§ÅÄ¤µ¤ó¡ÊÍ¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¤¢¤È¤Ç»÷Åç¤Î¼ýÍÆ½ê¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£
¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤¿°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êì¤òÃµ¤·¤¿¤¬¡Ä
¡¡2Æü´Ö¡¢Èæ¼£»³¤Îµß¸î½ê¤Ç²á¤´¤·¤¢¤È¡¢Çú¿´ÃÏ¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿²È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¹Åç¤Î³¹¤Ï°äÂÎ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀî¤Ë²¿É´¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¡£½÷¤Î¿Í¤âÈ±¿¶¤êÍð¤·¤Æ¤Í¡×
¡¡¸µ°ÂÀî¤Ë¤Ï¿åÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÂ¿¤¯¤Î°äÂÎ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤È±¤¬¤¿¤æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£²È¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤¯¤È·úÊª¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¤¡£Êì¤Î»Ñ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤¿´é¤Î°äÂÎ¤ò1ÂÎ1ÂÎ³ÎÇ§¤·¤ÆÊì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²õ¤ì¤¿¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼¡¢³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤ÎÀ×¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤Èà¤Ï¡¢¡Ö¸¶Çú¸É»ù¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶Çú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¾¿Æ¤Ê¤ÉÍÜ°é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ò¼º¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¡£³ØÆ¸ÁÂ³«¤ÇÇÀÂ¼ÃÏ°è¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Ï°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¿Æ¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤ËÎ±¤Þ¤ê»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶Çú¤Ï¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤â°Ê¸å¡¢Ä¹¤¤Ä¹¤¤¶ì¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Í§ÅÄ¤µ¤ó¤âÁÂ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¶ÇúÅê²¼Ä¾Á°¤Ë¹Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶öÁ³¤ÎÃÙ¹ï¤ÈÃÏ²¼¼¼¤Ø¤ÎÂÚºß¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤¤Î¤Ó¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·¤¿¦¿Í¤ÎºßÆüÄ«Á¯¿Í¡¦¶â»³¤µ¤ó¤È¶¦Æ±À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³
¡¡º®Íð¤Î¤Ê¤«¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿9ºÐ»ù¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¤µ¤Þ¤è¤¤Êâ¤¤¤Æ2½µ´Ö¡£¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤°äÂÎ¤ò¼ýÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÌò½ê¤ÎÏÆ¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¦À¸¤¤È¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¸¶ÇúÅê²¼Á°¡¢Í§ÅÄ²È¤Î2³¬¤Ë´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿·¤¿¦¿Í¤ÎÃËÀ¡£ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶â»³¤µ¤ó¤Í¡£¤¨¤¨¡¢43¡¢44ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤Í¡×
¡¡Èà¤À¤±¤¬9ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í§ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¤Ò¤¡¢¸æ¹¬¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Î±¿Æ°¾ì¤Ë¥Ð¥é¥Ã¥¯¾®²°¤ò·ú¤Æ¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¶â»³¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤«Ìâ¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Í§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò°ì¾£ÉÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ä¤¡¢2¿Í¤Ç¿æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¡¢Ìë¤ÏÀî¤Î¿å¤òÊ¨¤«¤·¤¿¥É¥é¥à´ÌÉ÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤ëÆü¡¹¡£
¡¡Æ»¤Ò¤È¤Ä³Ö¤Æ¤¿»ÔÅÅ¼Ö¸Ë¤ò¸«¤ä¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤â½÷¤â¤Ê¤¯¡¢°äÂÎ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£É÷¸þ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ÎÆ÷¤¤¤¬¥Ð¥é¥Ã¥¯¤ËÉº¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯¤¬¤¤¤Ä¤â¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¶â»³¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È¡£Èà¤¬ÍÑ¤òÂ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤µ¤¨¡¢Î¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢¿ôËü¤ÎºßÆüÄ«Á¯¿Í¤¬¹Åç¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¡¢·î¤¬ÂØ¤ï¤Ã¤¿9·î17Æü¡¢Âç·¿¤Î¡ÖËíºêÂæÉ÷¡×¤¬ÈïÇúÃÏ¤ò½±¤¦¡£¸¶Çú¤Ç²õÌÇ¤·¤¿¹Åç¤ÎÈï³²¤Ï¿ÓÂç¤Ç¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥Ð¥é¥Ã¥¯¤Ï¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢Âç±«¤Î¤Ê¤«Êü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿2¿Í¡£
¡¡ÈòÆñÀè¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¶â»³¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ö¤Ì¤ì¤Î¤Þ¤Þ¶¶¤òÅÏ¤ê¡¢¾¯Ç¯¤ÏÈà¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤®¤å¤Ã¤È°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2¿Í¤¬Íê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èæ¼£»³¤Î¤Õ¤â¤È¤ÇÊë¤é¤¹É×ÉØ¡£Èà¤é¤â¤Þ¤¿¡¢ºßÆüÄ«Á¯¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢
¡Ö¡ÊÂ¾¤ÎºßÆüÄ«Á¯¿Í¤Ë¹Åç¤Î³¹¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¡¢»Ò¤É¤â¤ËÈà¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬Æü´ÚÊ»¹ç¸å¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤«¤é·³ÅÔ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹Åç¤Ø½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¡¢Ä§ÍÑ¤µ¤ì¤¿¿Í¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢Åö»þ¿ôËü¤ÎºßÆüÄ«Á¯¿Í¤¬¹Åç¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãº¹Û¤Ê¤É¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤È¤¤ËÌ¾Á°¤â¤«¤¨¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡¦¸«¤¨¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î1¿Í¤¬¡¢º£¤¢¤é¤¿¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¡×¡¢¸É»ù¤ò¡¢½õ¤±¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¸ì¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡×¶â»³¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁ¥¤Ç¥½¥¦¥ë¤Ø
¡¡¶â»³¤µ¤ó¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÄ«Á¯¤Øµ¢¤ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÈÁêÃÌ¤·Í§ÅÄ¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¸ì¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡×
¡¡Ìç»Ê¤«¤é³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦Á¥Æâ¤Ï¡¢ÁÄ¹ñ¤Øµ¢¤ëÄ«Á¯¿Í¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ì¤ÐÌÌÅÝ¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£¶â»³¤µ¤ó¤Ï¾¯Ç¯¤Ë¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Ä«Á¯¸ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¶µ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ü¥¸¡×¡Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡Ë¡¢¤³¤ì¤¬Í§ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë³Ð¤¨¤¿Ä«Á¯¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶â»³¤µ¤ó¤Ï¥½¥¦¥ë¤Î·»É×ÉØ¤Î¤â¤È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿¡£·»¤âÍ§ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·»¤ÎºÊ¤ä»Ò¤É¤â¤«¤é¤Ï¤Ä¤é¤¯Åö¤¿¤é¤ì¤¿¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿ÆüËÜÅý¼£¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¶â»³¤µ¤ó¤Ï·»¤Î²È¤ò½Ð¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÍ§ÅÄ¤µ¤ó¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¶â»³¤µ¤ó¤ÎºÊ¤È¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶â»³¤µ¤ó¤Î²È¤Çµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1¿Í¤Ç²È¤ò½Ð¤¿
¡¡·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¡¢¿©»ö¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¡£¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£Í§ÅÄ¾¯Ç¯¤Ë¡¢¤â¤¦µï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¤Î¤è¤µ¤Ïº®Íð¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤¢¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Èß¸î¼Ô¶â»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í§ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1¿Í²È¤ò½Ð¤¿¡£¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶â»³¤µ¤ó¤¬Í§ÅÄ¤µ¤ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Èà¤Ï²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¡¢Êì¤Î¼Â²È¤Î¤¢¤ëËÌÄ«Á¯¤ØÅÏ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤Õ¤¿¤¿¤Ó²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ò¡ÖÉºÇòºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¼«»à¤ò»î¤ß¤¿¡×¡Ö·ì¤¬¿á¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â»à¤Ë¤¤ì¤º¡×´Ú¹ñ¤ÇÄ«Á¯ÀïÁè¤È¼«»¦Ì¤¿ë¤ò·Ð¸³¡Ä¡È¸¶Çú¸É»ù¡É¤ÎÃËÀ¡Ê89¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢°Û¹ñ¤Ç¤ÎÁÔÀä¤Ê15Ç¯´Ö¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥È²£ÅÄ¡Ë