¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡¢ºÊ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î¶¯Îõ¥Ì¡¼¥É¥É¥ì¥¹¤Ë¸ÀµÚ
¡¡ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè67²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Î¥ì¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¡¢¾×·â¤Î¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤ÎºÊ¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥½¥ê¡£¥«¥Ë¥¨¤¬¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ã¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡ä¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤«¤é¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥ÈºÊ¤Î¾×·â¥Ì¡¼¥Ç¥£¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¡¡ÃíÌÜ¥ë¥Ã¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ë¥¨¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î6Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¢¥ó¥«¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤Î°áÁõ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥«¥Ë¥¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖºÊ¤Î½é¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬¿·¤·¤¤À¤³¦¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¡£¥ï¥ª¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢Í¦´º¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊºÊ¤¬¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤â¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ÎÌë²¶¤¬¾Î»¿¤Î»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤â¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤í¤±¤Æ¤ß¤»¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï½é¤Î±Ç²è»£±Æ¤òµÙ¤ß¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï6ÅÙ¤â»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£²¶¤¿¤Á¤òÇ§¤á¡¢²¶¤¿¤Á¤¬Ãí¤®¤³¤ó¤À¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¹ÎÄêÅª¤Ê¸÷¡×¤òÅö¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¡ÖÀµÅö¤Ê¶¯¤µ¡×¤òÇ§¤á¤¿ÊÆVogue¤Ë´¶¼Õ¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ë¥¨¤ÎÊì¿Æ¤¬¸«¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¤Ï²¶¤Î¥Þ¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿·â¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥«¥Ë¥¨¤Ï¤³¤Î¸å¤â¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î¼Ì¿¿¤ò3ËçÅê¹Æ¡£¤É¤ì¤âºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ëý¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥Ë¥¨¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇºÊ¤Î¾×·â¤Î¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼çºÅ¼ÔÂ¦¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«È¯Åª¤Ë²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î¥É¥ì¥¹¤¬ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥é¡¼¥¸¡¦¥«¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¡×¤¬¼ø¾Þ¼°¤Î¥²¥¹¥È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤À¤¬¡¢¡Ö²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Ï²ò¼á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼ø¾Þ¼°¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢´ð½à¤ä´·½¬¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤«¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ä¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬Åú¤¨¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ã¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡ä¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤«¤é¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥ÈºÊ¤Î¾×·â¥Ì¡¼¥Ç¥£¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¡¡ÃíÌÜ¥ë¥Ã¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ë¥¨¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î6Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¢¥ó¥«¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤Î°áÁõ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥«¥Ë¥¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖºÊ¤Î½é¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬¿·¤·¤¤À¤³¦¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¡£¥ï¥ª¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢Í¦´º¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊºÊ¤¬¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤â¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ÎÌë²¶¤¬¾Î»¿¤Î»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤â¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤í¤±¤Æ¤ß¤»¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï½é¤Î±Ç²è»£±Æ¤òµÙ¤ß¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï6ÅÙ¤â»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£²¶¤¿¤Á¤òÇ§¤á¡¢²¶¤¿¤Á¤¬Ãí¤®¤³¤ó¤À¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ë¥¨¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇºÊ¤Î¾×·â¤Î¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼çºÅ¼ÔÂ¦¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«È¯Åª¤Ë²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î¥É¥ì¥¹¤¬ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥é¡¼¥¸¡¦¥«¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¡×¤¬¼ø¾Þ¼°¤Î¥²¥¹¥È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤À¤¬¡¢¡Ö²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Ï²ò¼á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼ø¾Þ¼°¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢´ð½à¤ä´·½¬¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤«¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ä¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬Åú¤¨¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£