£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×È¯¸À¤Ï¥¦¥½¡©¡¡ÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ¡ÖÈà¤Ï¿¿¼Â¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢£±Éô¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê£´£°¡Ë¤¬¼«¿È¤ò¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤È¤·¤¿È¯¸À¤Ïà¥¦¥½á¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Á¥ê¥ó¥®¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖËÍ¤³¤½¤¬»Ë¾åºÇ¤â´°À®¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¡×¤È¤·¡Ö¥Ú¥ì¡¢¥á¥Ã¥·¡¢¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤·¡¢Âº½Å¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¿ô»ú¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï´°àú¤À¡£»ä°Ê¾å¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÈ¯¸À¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡Ö¿Í´Ö¥¦¥½È¯¸«´ï¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥À¥ì¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤ÈËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÈà¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤Ï¡¢Èà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÆâÍÆ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«¤»¤«¤±¤Ç¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥È¥ó»á¤Ï¡Ö¤Þ¤Ð¤¿¤¤Î²ó¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¡¢ÇÏ¤Æ¤¤·Á¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï´¶¾ð¤ò±£¤¹¤Î¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ³Ê¤ä¿Í³Ê¤ÎÆÃÄê¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤¬¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤É¤¦Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¢Ãå¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀìÌç²È¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº®Íð¤·¡¢ÅÜ¤ê¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¼õ¤±¤ë¤Ù¤·É°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¡ÖÇÏ¤Æ¤¤·Á¤Î¾Ð´é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï£µÊ¬¤Î£±ÉÃÌ¤Ëþ¤·¤«Â³¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¾Ð´é¤ÎµÕ¤Ç¤¹¡£ÈýÌÓ¤Ï´ó¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÏºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤È´ØÏ¢¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Ð¤¿¤¤Î²ó¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¤Ï¿¿¼Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Í¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ë¾åºÇ¹âÁª¼ê¤ÎÏÀÁè¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£