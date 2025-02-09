ÀõÅÄÉñ¡Ö»ä¤ÏÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤é¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¾ð¾õ¼àÎÌµá¤á¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Ë»ä¸«¡Ä¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£±£°»þ¡Ë¤¬£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÀìÂ°ÄÌÌõ¤À¤Ã¤¿¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¡Ê£´£°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿·ï¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¤¬¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿åÃ«Èï¹ð¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤è¤ê¶Øîþ£´Ç¯£¹·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¿å¸¶Èï¹ð¤ÏÂçÃ«¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤«¤éÌó£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¶²¯±ß¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ÇÍºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢ÃÏ¸¡¤Îµá·ºÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ø¤ÎÇå½þ¶âÌó£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡¢¼áÊü¸å£³Ç¯¤ÎÊÝ¸î´Ñ»¡½èÊ¬¤âÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£Â¨Æü¼ý´Æ¤Ï¤µ¤ì¤º¡¢£³·î£²£´ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¼«¤é½ÐÆ¬¤¹¤ë¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¿å¸¶Èï¹ð¤Î¡Ö»ä¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î»¨Ì³¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ£²£´»þ´Ö£³£¶£µÆü¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µëÎÁ¤ÏÄã¤¯À¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Ë¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÅð¤ó¤À¤³¤È¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤ÏÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤é¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£