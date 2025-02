進化の日(11月24日)に、『すみっコぐらし』X(旧Twitter)で5.2万いいね! 万バス投稿が遂に新商品に! すみっコぐらし新テーマ『もしもすみっコが進化したら?』がやってきた。2022年の進化の日に ”ぺんぎん?” の進化の過程、2023年は ”とかげ” 、2024年は ”えびふらいのしっぽ” と3年連続ですみっコたちの進化の過程が描かれた『すみっコぐらし』X(旧Twitter)の投稿は、いずれも万バズ投稿となり大反響を呼んだ。このたび、その進化過程イラストをテーマにした『もしもすみっコが進化したら?』のグッズが誕生した。

ラインナップも一部ご紹介していこう!まずはぬいぐるみ系アイテムとして、後ろに安全ピンが付属した「ぶらさげマスコットバッジ」、てのひらで楽しめる「てのりぬいぐるみ」。A〜Dまでの進化デザインが各種用意されており、並べて飾れば進化過程をお楽しみいただける。「ぬいぐるみ」と、もーちもち素材がたまらない「スーパーもーちもちぬいぐるみ」など存在感たっぷりのぬいぐるみも登場。進化したすみっコを愛でてあげて。どの進化形態が出るかお楽しみの「つながる進化の過程アクリルスタンドコレクション」、進化過程を並べて貼っても楽しい「ふにふにシール」などのほか、メモパッドやステッカー、ペンケースや「てのりぬいぐるみ」収納できる窓付きバッグなどもラインナップ。どのアイテムも2025年3月上旬頃から全国の販売店やネットショップにてお取り扱いがスタートする。ゆる〜くちょっとずつだけ勇ましく格好良くなっていくすみっコキャラたちの進化過程をグッズでもぜひお楽しみあれ!(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.